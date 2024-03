Comme pour tout état de vie, être célibataire comporte son lot de défis et de luttes émotionnelles. Voici quelques réflexions sur le célibat pour affronter au mieux cette période.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Les invitations aux mariages 2024 sont lancées. Si vous êtes célibataire et que vous aimeriez trouver l’âme sœur, cette période peut se révéler particulièrement difficile. Vous voyez le bonheur des futurs mariés, vous vous réjouissez pour eux, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander quand votre tour viendra. Si vous vivez votre célibat avec découragement, voici quelques réflexions qui pourraient vous aider à mettre ce temps à profit et à le voir avec un œil nouveau.

1

TRAVAILLER LES QUALITÉS QUE VOUS RECHERCHEZ CHEZ L’AUTRE



Que recherchez-vous chez votre futur conjoint ? Qu’il soit aimable et respectueux, patient et plein de bonté, fidèle et qui entretienne des relations familiales et amicales saines ? Recherchez-vous une personne qui prie et qui croit profondément en Dieu ? Pendant ce temps de célibat, assurez-vous de développer en vous-même ces mêmes qualités et vertus que voudriez voir chez votre conjoint.

2

ACCEPTER SA souffrance



Kristina Kokhanova – Shutterstock

Il peut y avoir des phases difficiles dans le célibat non choisi, et il est très important d’accepter cette douleur. Cependant, essayez de ne pas vous laisser envahir par le désespoir et le découragement. Trouvez peut-être une intention de prière pour laquelle offrir cette souffrance. À l’approche d’un mariage, par exemple, si des sentiments contradictoires vous envahissent, entre la joie pour les futurs mariés mais aussi un peu d’amertume, vous pouvez offrir les souffrances liées à votre célibat involontaire pour ce couple et les difficultés auxquelles ils pourraient être confrontés dans leur mariage, même ce n’est pas toujours facile à faire !

3

PROFITER DE SA LIBERTÉ



shutter_o | Shutterstock

Profitez de la beauté et de la liberté qu’offre le célibat. Appréciez des choses simples comme la possibilité de voyager, d’avoir de nombreux loisirs, de mettre de l’ordre dans vos finances, de profiter de la liberté de prendre des décisions seul, d’assister à des événements et à des fêtes et de profiter de la liberté d’être spontané. Quand vous serez mariés, vous apprécierez aussi d’avoir vécu ces années de célibat et serez reconnaissant pour ce qu’il vous a permis de vivre.

4

CONSACRER DU TEMPS AUX AUTRES



Shutterstock

En cette période, il est possible également de consacrer davantage de temps à ceux qui vous entourent. Vous pouvez apporter de l’aide et un soutien à des amis ou à des membres de votre famille, mais aussi aux personnes malades ou aux personnes sans domicile fixe, en participant par exemple à des maraudes ou en partant en mission humanitaire. Trouvez des causes qui vous passionnent, et investissez-vous ! Vous pouvez également proposer votre aide à votre paroisse, comme catéchiste ou bénévole, et vous engager pleinement dans votre travail, au service des autres, car c’est la mission à laquelle Dieu vous appelle aujourd’hui.

5

ÊTRE RÉALISTE



N’oubliez pas que le mariage sera aussi une vie pleine de sacrifices et ne pourra pas vous combler complètement. Vous ferez toujours l’expérience de la solitude, des difficultés et de la tentation de penser que l’herbe serait plus verte dans une autre vocation ou avec quelqu’un d’autre. Gardez à l’esprit que chaque vocation et chaque état de vie s’accompagnent de son ensemble de croix : cela peut grandement contribuer à accepter aussi cette étape de votre vie.

6

CONSACRER DU TEMPS À LA PRIÈRE



Enfin, pendant ce temps de célibat, consacrez du temps à la prière. Vous avez le temps pour prier, adorer, voir un accompagnateur spirituel, plonger dans les Écritures, lire des livres chrétiens, faire des retraites ou des pèlerinages et développer ainsi votre vie spirituelle. Cela vous aidera à avoir une relation plus étroite et intime avec le Seigneur et vous apprendra à le mettre toujours à la première place. L’investissement dans la connaissance et l’amour de Dieu est la clé pour bien vivre votre état de vie, quelle que soit la vocation à laquelle vous êtes appelés.