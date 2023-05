Quelle différence entre le catéchisme et la catéchèse ?

Catéchisme ? Catéchèse ? Si ces deux mots possèdent la même sonorité initiale, ils ne signifient pas pourtant la même chose.

Ils ne sont plus cantonnés au monde de l’enfance, ni aux années de préparation à la communion ou à la profession de foi. On parle désormais de « caté » à tous les âges de la vie, mais sait-on vraiment différencier le catéchisme de la catéchèse ? Si ces deux mots possèdent une même sonorité initiale, provenant de la racine grecque katékhein, littéralement « faire résonner », qui signifie à la fois « enseigner » et « informer », ils ne signifient pas la même chose.

Le catéchisme concerne les contenus de la foi et de la doctrine à transmettre. Ce mot fait référence au document exposant la foi de l’Église catholique (CEC), édité en 1992. Néanmoins, si le Catéchisme de l’Église catholique expose une doctrine, accompagnée de règles, il demeure axé sur l’amour et sur la façon d’aimer Dieu d’une manière plus parfaite.

Faire résonner la Parole de Dieu

Quant au mot « catéchèse« , il vise à faire résonner la Parole de Dieu de manière à ce qu’elle trouve un écho dans la vie de ceux et celles qui l’entendent. Elle peut prendre différentes formes : des temps d’échanges autour des questions sur le sens de la vie, le partage des doutes, des joies, des difficultés, l’écoute de la Parole de Dieu, la découverte des grands témoins de la foi chrétienne…

La catéchèse, c’est aussi la formation donnée aux enfants, aux adolescents et aux adultes (dans ce cas, on l’appelle le catéchuménat des adultes) qui se préparent à recevoir les sacrements d’initiation à la vie chrétienne que sont le baptême, la confirmation et la première communion. Cette catéchèse est plus structurée et plus encadrée. Elle s’échelonne dans le temps. Elle est ponctuée par des rites vécus dans la communauté. La catéchèse est donc un chemin d’expérience avec Dieu qui suppose dialogue, prière et écoute de la Parole de Dieu. Elle englobe le catéchisme. Ainsi, si le catéchisme renvoie à la théorie, la catéchèse l’utilise pour la mettre en pratique.