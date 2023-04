Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia

Le but de la catéchèse est de « rencontrer Jésus« , a déclaré le pape François devant 1.400 catéchistes, qu’il a rencontrés dans la salle Paul VI du Vaticanle 10 septembre 2022. Et d’inviter les catéchistes à ne pas « donner un cours » mais à rendre « visible » la personne de Jésus. Selon le Pape, un bon catéchiste est celui qui « laisse une trace ». Mais comment apprendre à devenir une telle personne ? Notamment grâce à la prière ! En voici une, proposée par le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat, que tous les catéchistes peuvent réciter :

Seigneur, comment puis-je être miséricordieux, sans recevoir ta miséricorde ?

Comment puis-je donner à manger à ceux qui ont faim et donner à boire à ceux qui ont soif, sans être nourri par ton Corps et ton Sang ?

Comment puis-je vêtir ceux qui sont nus et qui sont proches, sans me vêtir chaque jour du vêtement blanc de mon baptême ?

Comment puis-je accueillir le pèlerin, sans être toujours disponible à me mettre en route vers le Père ?

Comment puis-je visiter les malades et les prisonniers, sans Te demander de guérir mes blessures et pardonner mes fautes ?

Comment puis-je accompagner ceux qui sont proches de la mort, sans croire à Ta résurrection et à la vie éternelle ?

Moi aussi Seigneur j’ai beaucoup de doutes, mais je sais que ton Esprit est à côté de moi sur mon chemin de foi.

Je suis appelé à enseigner dans la catéchèse, seulement quand je suis disposé à écouter ta Parole.

Je peux réprimander les pécheurs, seulement quand je sens le besoin de ton amour.

Je peux consoler les affligés, seulement quand j’accueille le Consolateur.

Je peux pardonner les offenses, seulement quand j’ai le courage de demander ton pardon.

Je peux supporter les personnes désagréables, seulement quand je reconnais mes limites et mes défauts.

Aide-moi à toujours prier pour ceux qui me sont confiés, car je sais que tu es le Dieu vivant, fidèle, des vivants et des morts.

Amen.