C’est ainsi que saint Ignace, le champion du discernement, prenait ses décisions

Chaque jour, vous prenez des décisions, depuis le moment où vous ouvrez les yeux jusqu'à ce que vous décidiez de vous coucher. Même quand vous ne voulez pas décider quelque chose, vous êtes en réalité en train de décider.

Quand il faut prendre une décision, vous cherchez à prendre la meilleure qui soit, mais cela peut provoquer en vous une certaine anxiété et des doutes. Cependant, saint Ignace de Loyola laisse les conseils suivants, afin qu’après avoir suivi ces étapes simples, chacun puisse savoir quelle décision prendre.

1

NE pas prendre de décision si on se sent VULNÉRABLE



Une personne ne peut pas prendre de sages décisions lorsqu’elle est envahie par des émotions fortes. Quand vous êtes dans un déséquilibre émotionnel, que vous broyez du noir ou que vous êtes confus, ne prenez pas de décision de manière impulsive. Les décisions prises dans ces moments sont toujours mauvaises, car les émotions sont de nature passagère et changeante. Attendez de retrouver le calme intérieur et de voir la situation de manière plus rationnelle. Les bons choix mûrissent dans le calme et la patience.

2

FAIre UNE LISTE DES AVANTAGES ET DES INCONVÉNIENTS



Réfléchissez aux avantages et aux inconvénients de la décision que vous vous apprêtez à prendre et écrivez-les sur une feuille. De cette façon, vous verrez de manière claire laquelle des options envisageables prédomine le plus, et cela vous permettra d’avoir une vision plus réaliste et objective des possibles scénarios.

3

adopter la SAINTE INDIFFÉRENCE



Selon saint Ignace, la sainte indifférence est une manière de se détacher d’un choix à prendre, de manière provisoire, afin que le saint Esprit puisse souffler et vous diriger vers la meilleure décision. La sainte indifférence consiste à ne pas s’attacher à une option plutôt qu’à une autre et à laisser émerger la volonté de Dieu en soi. Lorsque vous renoncez à votre propre volonté, le désir qui demeure dans le cœur coïncide avec la volonté de Dieu.

4

RENDre GLOIRE À DIEU



Une fois que vous êtes conscients que vous avez été créés pour aimer et être aimé, vous pouvez réfléchir à quelle option, parmi celles qui vous sont présentées, rendra le plus gloire à Dieu. En effet, c’est là la finalité de toute action, et c’est en cherchant la gloire de Dieu que la décision entre deux chemins sera plus facile à prendre.

5

s’ABANDONNEr À DIEU



Dieu sait ce qui est le mieux pour vous et recherche toujours votre bien-être. N’oubliez donc pas de faire équipe avec Dieu : faites votre part, mais remettez tout entre ses mains, parce que Lui seul à la bonne réponse. Présentez-lui ce qui vous préoccupe dans la prière et au bon moment, Dieu vous fera comprendre le bon choix.

Et si on se trompe ?

Vous pensez ne pas avoir pris la meilleure décision ? Ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous abandonnera pas, même dans les moments les plus difficiles. Au contraire, il est particulièrement présent dans les difficultés et l’adversité. N’oubliez pas que vous pouvez toujours apprendre de chaque situation que vous vivez. Vous avez simplement besoin de faire confiance à Dieu, de Lui demander de vous montrer le chemin et la manière dont, par vos actions, vous Le servirez davantage, car c’est la clé de tout.

Douze citations des grands saints pour apprendre à bien discerner :