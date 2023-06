Quelques règles à connaître avant de faire sa demande en mariage

Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous vous apprêtez à faire votre demande en mariage.

Autrefois, les parents étaient fortement impliqués dans le choix du conjoint de leurs enfants. Il était notamment de tradition que le fiancé demande la main de la jeune fille à son père et que ce dernier donne sa bénédiction au futur conjoint. Aujourd’hui, les choses évoluent, et le futur marié n’a plus à redouter que le père de sa bien-aimée refuse le mariage. Toutefois, le couple moderne doit encore tenir compte de certains éléments lorsqu’ils décident de se dire « oui » l’un à l’autre.

Les parents

S’il est communément admis qu’un jeune homme n’est plus tenu d’obtenir la permission du père pour épouser sa bien-aimée, il s’agit néanmoins d’un geste apprécié, qui témoigne d’un certain respect. Si vous vous entendez bien avec vos futurs beaux-parents, il n’y a aucune raison de ne pas leur demander la permission : ils se sentiront non seulement respectés, mais ils pourront aussi se réjouir de cette l’annonce et la partager à leur entourage.

Si vous ne vous entendez pas vraiment avec les parents de votre future épouse, ce geste pourrait contribuer à apaiser les relations et à ouvrir un dialogue sur la façon dont vous envisagez votre avenir avec leur fille. Cela vaut peut-être la peine d’essayer, et montre votre envie de faire un pas vers votre future belle-famille.

La demande

Il existe une myriade de façons de demander la main de votre bien-aimée, mais il est important que vous réfléchissiez à ce que votre fiancée voudrait vraiment. Certaines femmes aiment les déclarations d’amour publiques, d’autres non. Alors rendez votre proposition inoubliable en sachant rester dans la zone de confort de votre future épouse, tout en la faisant rêver. Cette attention à ce qu’elle désirerait est une marque d’écoute que votre future épouse appréciera.

Il est également essentiel de se rappeler qu’il s’agit d’un moment très personnel. Il n’est peut-être pas nécessaire de le diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Faites en sorte que l’occasion soit intime, et non pas une image parfaite pour les publications Instagram à suivre. Si vous voulez absolument faire une annonce publique, vous pouvez toujours prendre des photos ou des vidéos appropriées après la demande en mariage, mais soyez prudent lorsque vous les partagez en ligne.

L’annonce

Un mariage est une affaire de couple, mais aussi de famille. Par conséquent, en ce qui concerne les réseaux sociaux, posez votre smartphone et partagez plutôt de vive voix l’heureuse nouvelle, notamment avec vos proches. Allez voir votre grand-mère et annoncez-lui cette nouvelle qui la rendra tellement heureuse. Ce sera un souvenir pour toute votre vie. Non seulement vous ferez sentir à vos parents et amis proches qu’ils sont importants dans votre vie, mais vous placerez également la famille au cœur de votre mariage dès le début.

Le bon moment

Il arrive que des couples annoncent l’heureuse nouvelle lors de mariages ou de grands événements organisés par d’autres personnes. C’est une erreur d’étiquette. Il est important de ne pas éclipser l’événement heureux de quelqu’un d’autre en annonçant votre nouvelle. Gardez-la pour le moment où les gens pourront vraiment se concentrer sur votre futur mariage et s’en réjouir véritablement.

L’intention de prière

Last but not least, confiez votre demande en mariage au Seigneur par une prière. Quelle meilleure règle d’étiquette que d’inviter le Roi des rois dans votre couple ? Il saura vous conseiller, guider vos pas, vous apporter sa paix au moment de doutes et de désarrois, il saura se réjouir avec vous, pleurer avec vous, et surtout vous guider vers le festin des noces éternel ! Rendre grâce à Dieu pour l’être aimé et lui demander son aide dans ce cheminement amoureux est important pour bien démarrer l’aventure d’une vie à deux. Cette belle prière, extraite du site Hozana, peut vous y aider :