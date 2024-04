À Lourdes, la belle dame fête ses… 160 ans !

160 ans qu’elle veille sur les pèlerins qui affluent par milliers dans ce sanctuaire situé au cœur des Pyrénées. La statue de l’Immaculée Conception fête l’anniversaire de son installation ce 4 avril 2024. Visage par excellence de Notre-Dame de Lourdes, connue dans le monde entier, elle a accueilli tant de prières depuis qu’elle est nichée dans la grotte de Massabielle !

Après les apparitions de la sainte Vierge à la jeune Bernadette Soubirous, les autorités ecclésiastiques avaient d’abord fait édifier une chapelle, puis une basilique, sur le lieu des apparitions. C’est le 4 août 1864 que la toute première procession se rend de l’église paroissiale de Lourdes à la grotte, où l’évêque de Tarbes, Mgr Bertrand-Sévère Laurence, bénit la nouvelle statue de la Vierge.

Le sculpteur de la statue s’était entretenu avec Bernadette afin de la rendre la plus ressemblante possible à ce que la jeune voyante avait vu. On retrouve notamment les habits de Marie tels que décrits par Bernadette, blancs ceinturés de bleu. En dessous de la statue, les mots que Marie a prononcés en patois à la jeune fille : « Que soy era Immaculada Councepciou », « Je suis l’Immaculée Conception« .

[EN IMAGES] : Ces grottes des Lourdes qu’on retrouve partout dans le monde