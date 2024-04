Alors que la tournée européenne de Bruce Springsteen approche avec un coup d’envoi à Cardiff, au Pays de Galles, le 5 mai, la Vierge Marie va-t-elle être du voyage ? Le Boss n’a en effet jamais caché son attachement à la mère de Jésus.

Le Boss bientôt de retour en Europe ! Dans quelques jours Bruce Springsteen va se produire dans plusieurs villes européennes. Après une première date à Cardiff, au Pays de Galles, il donnera un concert au stade Vélodrome de Marseille le 25 mai. Suivront des étapes en Irlande, en Angleterre, en Italie, en Espagne ou encore en Belgique. Sa tournée doit s’achever le 25 juillet à Londres. Si ses nombreux fans ne cachent pas leur joie de le retrouver sur scène, une invitée bien particulière pourrait aussi faire partie de la tournée : la Vierge Marie.

La création musicale de cette légende américaine du rock est visiblement influencée par sa quête du spirituel et par la Bible. Le “Boss” a été élevé dans son enfance dans une foi catholique fervente. “Ma famille vivait à deux pas de l’église catholique et du couvent et de l’école des religieuses Sainte-Rose de Lima. J’ai véritablement grandi entouré de Dieu”, a-t-il confié un jour à son public en plein concert. Bien qu’il ne soit plus pratiquant, Bruce Springsteen a également affirmé dans ses mémoires, Born to run, publiées en 2016, que la foi catholique ne l’avait jamais quitté. “Une fois catholique, tu es toujours catholique”, assurait-il. Avant de préciser plus loin : “Je ne participe pas à ma religion mais je sais quelque part… au fond de moi… Je suis toujours dans l’équipe.”

Une chanson dédiée à Marie

Avec l’album Devils & Dust, et notamment sa chanson “Jesus Was an Only” (Jésus était un fils unique), publié en 2005, Bruce Springsteen semblait avoir retrouvé une authentique inspiration religieuse. Cette chanson écrite du point de vue de Marie raconte l’histoire d’une mère perd son enfant. Bruce Springsteen parle bien de Marie, mère de Jésus, celle qui marche au côté de son fils “sur le chemin où son sang se déversait.” À la fin d’une performance live de “Jesus Was an Only Son”, Springsteen avait ainsi expliqué ce qui l’avait conduit à écrire cette chanson : “Nos enfants ont leur propre destin en dehors de nous et j’ai essayé à travers cette chanson d’approfondir l’idée de Jésus en tant que fils de Marie. Jésus a été le garçon de quelqu’un. Je pense que quelle que soit la divinité à laquelle nous croyons, elle est cachée au cœur de notre humanité.”

