Offrir un million de roses à la Vierge Marie, c'est l'enthousiasmant pari lancé par Hozana pour le mois de mai, mois de Marie, à l'occasion de l'internationalisation de son application Rosario. Impossible ? Pas lorsque l'on se munit d'un chapelet.

L’anniversaire de mariage de vos parents, le pot de départ d’un collègue, le départ en voyage d’un copain… Vous avez très certainement cotisé au moins une fois dans votre vie pour une occasion de ce genre. Et s’il était possible de se cotiser… Pour la Vierge Marie ? C’est ce que propose Hozana, le site qui permet de rejoindre des communautés de prière et de confier des intentions. Le mois de mai, traditionnellement dédié à la sainte Vierge, approche en effet à grands pas. C’est à cette occasion qu’Hozana propose d’offrir à la mère du Christ et de tous les hommes non pas un simple bouquet de fleurs… mais un million de roses. Des roses bien particulières puisqu’il s’agit en réalité de dizaines de chapelet, des “roses spirituelles”.

Ainsi, chaque dizaine de Je vous salue Marie priée avec l’application Rosario du 1er au 31 mai correspondra à une rose spirituelle offerte à Marie. Et cerise sur le gâteau : l’association Hozana déposera, à l’issue de cette initiative hors du commun, des milliers de véritables roses au pied de la statue de Notre-Dame de Guadalupe, au Mexique, sanctuaire marial qui accueille chaque année quelque 20 millions de visiteurs. Déjà plus de 22.000 personnes participent à ce cadeau inédit, dans 23 pays à travers le monde.

Au mois de mai, chaque dizaine récitée avec l’application Rosario offrira une rose spirituelle à Marie. Hozana

Créée en 2022, l’application Rosario s’inspire du rosaire vivant mis en place il y deux siècles par la bienheureuse Pauline Jaricot, où chaque personne d’un groupe de prière s’engageait à réciter une dizaine en méditant un saint mystère pour former ainsi un rosaire complet. Développée initialement en français, elle rassemble une communauté de 80.000 priants et sera disponible dès le mois de mai en trois nouvelles langues, l’anglais, le portugais et l’espagnol.

Le chapelet, première dévotion à Marie

Une méthode concrète pour se mettre à prier le chapelet comme l’a requis tant de fois la sainte Vierge dans ses apparitions, exhortant les hommes à se saisir du rosaire pour faire monter leur prière vers Dieu. “Je suis du Ciel… récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde” demandait ainsi Marie aux petits bergers de Fatima. Il s’agit d’une arme particulièrement puissante contre le Mal, puisque c’est bien la Vierge Marie qui écrase la tête du démon. Celui-ci ne craint rien davantage que le nom de la Vierge. De nombreux saints ont encouragé, toute leur vie durant, les croyants à prier le chapelet. C’est le cas notamment de Padre Pio, pour qui le chapelet était “la mia spada !”, c’est-à-dire son épée contre le Mal. “Le chapelet est ma prière préférée. Prière merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur”, abondait quant à lui saint Jean Paul II. Alors à vous de jouer !