Dix bonnes raisons de rejoindre un chapelet vivant

"Prier ? Je voudrais, mais je n'ai pas le temps", soupire-t-on à longueur de journée. Et si le chapelet vivant était la solution ? Voici dix bonnes raisons de prier à distance avec l'application Rosario.





Elle avait le regard clair, les cheveux bruns, et le sourire toujours chevillé à cette invincible espérance qui animait son âme. Pauline Jaricot, béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon, où elle est née, est une laïque missionnaire, fondatrice de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi et du Rosaire vivant. C’est à elle que l’on doit cette initiative brillante et pourtant méconnue du chapelet vivant, lorsqu’elle instaure en 1826 des groupes de prière de quinze personnes où chacun s’engage à méditer l’un des mystères du rosaire en récitant une dizaine quotidienne. « Quinze charbons, un seul est allumé, trois ou quatre le sont à demi, les autres pas. Rapprochez-les c’est un brasier, constate Pauline. Qu’elle est belle cette charité qui fait d’une multitude de personnes de tous âges, de toutes conditions, une seule famille dont Marie est la Mère ».

Puisque « Dieu marche aussi parmi les casseroles », et via les smartphones, pour paraphraser sainte Thérèse d’Avila, l’équipe d’Hozana a lancé Rosario, une application au design moderne et épuré, gratuite et facile d’utilisation pour mettre en place un immense réseau de prières et de priants. Le principe est très simple : l’utilisateur rejoint un groupe de prière constitué de quatre autres utilisateurs, proches ou inconnus, en fonction de sa paroisse ou d’une intention particulière. Chaque jour, chacun reçoit un mystère du rosaire et prend quelques minutes pour le méditer en récitant une dizaine de chapelet. À la fin de la journée, le groupe a ainsi prié un chapelet entier.

Voici dix bonnes raisons de prier avec l’application Rosario :

1 Plus rapide qu’un chapelet entier

Rosario a pensé à ceux — et nous sommes nombreux — qui cachent leur paresse derrière le manque de temps en divisant par cinq le temps passé à prier un chapelet. Partager à cinq la récitation du chapelet s’avère moins fastidieux et plus rapide qu’un chapelet entier. Il s’agit de prier un « Notre Père », dix « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père » et un « Ô mon Jésus« .

2 Être en communion avec ses proches

L’application permet de prier en communion avec ses proches, même à distance. Rien de plus simple avec Rosario : créez un groupe, invitez-y vos frères et sœurs, vos cousins, vos parents ou même vos grands parents. Le chapelet vivant est une belle manière de renforcer les liens, discrètement et à distance, avec ceux que l’on aime.

3 Approfondir sa foi

Rosario invite à approfondir sa foi en se plongeant dans les grands événements de la vie du Christ : c’est ce que désignent les « mystères ». Le chapelet permet d’aborder chaque jour la vie de Jésus et d’entrer plus profondément en relation avec Lui.

Rosario

4 Compter sur la prière des autres

Le chapelet vivant, c’est l’assurance de compter chaque jour sur la prière de quatre autres frères et sœurs qui portent les intentions qui nous sont chères. Le Christ Lui-même nous l’a enseigné : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Créez un groupe avec une intention qui vous est chère et invitez vos proches à prier avec vous pour cette intention.

5 Être aidé par des méditations

A chaque mystère son enseignement. Rosario propose chaque jour, au choix, plusieurs méditations pour comprendre le mystère qui accompagne la dizaine que l’on prie. Tirées d’ouvrages de théologie, d’homélies ou d’écrits de saints, elles nourrissent et guident la prière pour plonger davantage dans la joie et l’espérance de la foi chrétienne.

6 Être (enfin) fidèle à sa prière quotidienne

Rejoindre un groupe Rosario, c’est prendre un engagement accessible à tous auprès d’un groupe. Se sentir soutenu par le groupe est une aide véritable dans la fidélité à la prière quotidienne. Que ce soit pour soi ou pour un autre, rejoindre un groupe est un excellent soutien pour ceux qui peinent dans ce combat.

7 Être soutenu dans l’épreuve, par la prière des autres

Un deuil, une épreuve douloureuse, un ami gravement malade ? En temps d’épreuve, Rosario permet de se soutenir dans la prière. Créer un groupe permet aussi de prier pour une intention particulière avec les personnes concernées, famille, amis, ou inconnus qui traversent la même chose.

8 Préparer les cœurs à un événement heureux

Un mariage ou une naissance ? Pourquoi ne pas proposer à l’heureux couple de rejoindre un groupe pour prier ensemble jusqu’au jour J avec d’autres proches ?

9 Accompagner la prière personnelle

L’application se veut aussi être un guide pour prier seul : elle propose de prier le chapelet, guidé par des méditations quotidiennes et des explications claires et concises.

10 Prier… avec des inconnus

Mais entrer dans un chapelet vivant, c’est avant tout faire l’expérience de la communion des saints, telle qu’on la vivra au Ciel. De solides amitiés sont même nées de certains groupes, lorsque la rencontre virtuelle et spirituelle se concrétise en une rencontre visuelle.

L’application Rosario est un véritable soutien à la prière et chacun peut y trouver ce dont il a besoin : soutien, entraide, foi ou fidélité. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de télécharger l’application sur AppStore ou Google Play. Elle est gratuite. Ensuite, créez un groupe de chapelet vivant et invitez vos proches dans votre groupe.

Pour en savoir plus

Vous aussi, téléchargez l’application Rosario pour prier avec vos proches et découvrir la paix que procure la prière à la Vierge Marie, qui nous mène à Jésus. Selon Léon XIII, « le pape du Rosaire » (1810 – 1903), « Le Rosaire est « l’Expression la plus accomplie de la piété chrétienne ». Pour Saint Alphonse de Ligori, « C’est le moyen le plus puissant pour faire régner le Christ en nous ». Rosario a pour ambition d’aider les gens à découvrir « en douceur » la profondeur et la richesse de la spiritualité du Rosaire, pour en découvrir tous les fruits dont témoignent tant de saints.

