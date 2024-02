Il peut être difficile pour les enfants de se concentrer pendant la prière du chapelet. Voici quelques conseils et aides pratiques qui pourront profiter à toute la famille.





D’innombrables saints et papes ont désigné le chapelet comme une prière puissante. « Toutes les grâces de Dieu passent par la Vierge Marie« , disait Padre Pio. « Sans Notre Dame, nous ne pouvons pas tenir debout », reprenait fr.aleteia.org/tag/mere-teresa/">Mère Teresa « >Mère Teresa . Mais prier le chapelet n’est pas toujours facile. Les prières sont souvent récitées machinalement mais l’esprit vagabonde ailleurs. La position adoptée est bien celle de la prière, mais des milliers de pensées peuvent déconnecter et distraire. Si cela est vrai pour les adultes, c’est vrai aussi pour les enfants. Voici alors des moyens créatifs et ludiques pour les aider à prier avec le cœur et leur apprendre à vraiment aimer cette merveilleuse prière.

LEUR TRANSMETTRE LA BEAUTÉ DU CHAPELET



Mon premier chapelet

Tout d’abord, il est important de transmettre à vos enfants avec vos mots la beauté du chapelet, de leur expliquer que la Vierge Marie, dans de nombreuses apparitions, a encouragé à le prier, comme à Fatima, la Salette ou Lourdes, et de leur donner comme exemple tous les jeunes saints qui avait l’habitude de le prier. Bernadette de Lourdes, les trois petits bergers de Fatima, le bienheureux Carlo Acutis, saint Dominique Savio, Claire de Castelbajac, Pier Giorgio Frassati… pour ne citer qu’eux ! La vie exemplaire de ces jeunes encouragera vos enfants à le prier aussi avec le même enthousiasme.

PRIER AVEC UN LIVRE



Pour faciliter la prière du chapelet en famille, il est possible de recourir à un livre pour enfants avec des illustrations et des courtes méditations pour chaque mystère. Cela les aidera à mieux comprendre tel ou tel autre épisode de la vie de Jésus et de la Vierge, et leurs courtes méditations, associées à un verset biblique, sauront toucher leur cœur. Regarder ces images et écouter ces mystères sera une façon percutante d’engager leur cœur et leur esprit dans la prière.

DESSINER LES MYSTÈRES



Pourquoi ne pas faire dessiner aux enfants chaque mystère pendant les dizaines ? À la fin du chapelet, vous pourrez regarder les dessins de chaque enfant et leur demander d’expliquer ce qu’ils représentent. Cela ajoutera un temps de réflexion vous permettant d’approfondir chaque mystère de la vie de Jésus avec eux.

AJOUTER UNE CLAUSULE



À chaque Je vous salue Marie, les enfants peuvent être invités à ajouter une clausule, c’est-à-dire quelques mots simples sur Jésus. Par exemple, pour les mystères joyeux, il est possible d’ajouter : « Je Vous salue Marie, pleine de Grâce, le Seigneur est avec Vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, conçu de l’Esprit saint à l’annonce de l’ange, est béni » ou encore « que les Mages adorèrent en le comblant de présents est béni ». Cela aidera les enfants à rester plus concentrés au cours de la prière.

PRIER EN D’AUTRES LANGUES



Pour diversifier un peu la prière, il est totalement possible de changer de langue à chaque dizaine. Les enfants seront heureux d’apprendre le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père en latin, en anglais, en italien, en espagnol ou encore en libanais et seront extrêmement fiers de pouvoir animer une dizaine. Joie assurée !

AJOUTER DES CHANTS



Pour que le chapelet soit un moment joyeux, pourquoi ne pas chanter et jouer des instruments si vous avez quelques musiciens parmi les enfants ? Vous pouvez chanter le dernier Je vous salue Marie à la fin de chaque dizaine, en variant la mélodie à chaque fois, ou encore ajouter un chant choisi par les enfants à tour de rôle pour conclure chaque dizaine après le Gloire au Père. Ce sera une magnifique façon de les faire participer et de terminer votre journée dans la joie.

