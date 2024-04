Thérèse de Lisieux, Ignace de Loyola, François de Sales… Ces saints hommes et femmes sauront vous aider si vous rencontrez des difficultés au travail.





Le travail peut être une grande source de stress à certains moments de la vie ou pendant une période de l’année particulière. Même lorsque tout se passe bien, vous pouvez soudainement vous laisser dépasser par un nouveau projet, stimulant mais éprouvant. Des événements positifs de votre vie peuvent ajouter du stress au travail, comme la naissance d’un nouvel enfant dans la famille. Dans ces moments-là, l’équilibre entre travail et vie privée peut être difficile à gérer. Il est important de pouvoir s’adresser à ses supérieurs pour parler de ce stress et trouver des solutions, mais cela peut être parfois difficile et intimidant. Pour vous aider dans ces moments compliqués, il existe plusieurs saints vers lesquels se tourner dans la prière pour demander leur soutien, leurs conseils et leur intercession.

1

Thérèse de Lisieux, pour ceux qui sont débordés



Pour ceux qui se sentent submergés par l’ampleur du monde de l’entreprise, vous pouvez vous tourner vers sainte Thérèse, cette jeune carmélite qui se surnommait elle-même la “petite fleur”, mais dont le pouvoir d’intercession est impressionnant. Malgré sa courte vie, cette religieuse avait une vision très claire des difficultés de la vie. Avec sa “petite voie”, elle montre comment trouver de la joie et du sens dans les petites choses qui nous entourent, même lorsque notre carrière ou notre vie ressemble à un gigantesque chaos. Si vous êtes submergé par des délais trop courts ou si vous avez l’impression de n’être qu’un minuscule rouage dans la grande machine de votre entreprise, sainte Thérèse peut vous offrir quelques pétales de sagesse et vous rappeler que chaque petit effort compte.

2

Catherine de Sienne, pour discerner son orientation



Sainte Catherine de Sienne. Shutterstock

Sainte Catherine est la sainte idéale à prier si vous vous sentez dépassé par les décisions professionnelles et que vous avez du mal à trouver votre voie. Elle peut offrir à la fois sa sagesse et ses conseils. Dotée d’une grande détermination et d’une foi inébranlable, cette grande sainte a poursuivi sans crainte sa mission de mystique, d’écrivain et de défenseur des pauvres et des marginalisés. Par son intercession, elle peut vous aider à discerner votre vocation, à surmonter les obstacles professionnels et à trouver le courage de poursuivre vos rêves, aussi inatteignables qu’ils puissent paraître.

3

Thomas More, pour rester fidèle à ses valeurs



Public Domain

Saint Thomas More est un saint idéal pour ceux qui ont besoin de courage et d’intégrité dans leur carrière. Connu pour son engagement inébranlable envers ses principes, même face à la persécution, il est le modèle idéal pour garder une vraie intégrité morale sur son lieu de travail. Que vous soyez confronté à des dilemmes éthiques, à des décisions difficiles ou à des conflits professionnels, saint Thomas More peut vous apporter sa force et sa sagesse. Grâce à son intercession, vous trouverez le courage de rester fidèle à vos valeurs dans votre carrière, quels que soient les défis que vous rencontrerez.

4

Ignace de Loyola, pour orienter au mieux ses choix de carrière



Saint Ignace de Loyola, Pierre Paul Rubens. Public domain, via Wikimedia Commons

Pour ceux qui recherchent une orientation pour leur carrière, le fondateur des Jésuites est un intercesseur idéal. Ce saint homme était un expert du discernement et des choix éclairés, et il a écrit un livre avec des exercices spirituels pour aider à la prise de décision. Par conséquent, que vous soyez à la croisée des chemins dans votre carrière ou que vous ayez simplement besoin de l’Esprit de conseil pour vous aider à faire votre place dans le monde de l’entreprise, saint Ignace est là pour vous. Grâce à son intercession, vous saurez faire de bons choix dans l’orientation de votre carrière en peu de temps.

5

Gianna Beretta Molla, pour trouver le bon équilibre



Avec l’autorisation de Pierluigi Molla.

Il est compréhensible que vous vous sentiez totalement dépassé si vous devez jongler entre vos ambitions professionnelles et vos responsabilités familiales. Heureusement, il existe une sainte des temps modernes vers laquelle vous pouvez vous tourner : sainte Gianna Beretta Molla. Elle était médecin, épouse et mère, prouvant ainsi qu’il est possible d’avoir une carrière et une vie de famille épanouies tout en ayant une grande vie intérieure. Son dévouement inébranlable à sa famille et à sa profession fait d’elle l’intercesseur parfait pour quiconque s’efforce de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Chaque fois que vous vous sentez déchiré entre la vie professionnelle et le temps passé avec vos proches, sainte Gianna peut vous aider à trouver cette difficile harmonie.

6

François de Sales, en cas d’échec professionnel



Aurimages

Si vous avez l’impression que vos aspirations professionnelles se heurtent à un mur, il est temps de faire appel à la patience de saint François de Sales. Ce saint connaissait le sens de la persévérance, ayant passé des années comme missionnaire et évêque à répandre la Bonne Nouvelle. Son esprit à la fois doux et déterminé fait de lui l’intercesseur idéal pour toute personne confrontée à des obstacles ou à des échecs dans son parcours professionnel. Lorsque vous êtes tenté de jeter l’éponge ou de succomber au doute, saint François de Sales peut vous offrir un peu de sa sérénité caractéristique et vous rappeler qu’avec la foi, vous pouvez surmonter n’importe quel obstacle professionnel.

7

Joseph artisan, un coach d’excellence pour votre carrière



Renata Sedmakova / Shutterstock

En tant que père terrestre de Jésus et lui-même charpentier, saint Joseph connaît bien le travail quotidien, ce qui en fait le saint patron des travailleurs, donc le coach par excellence. Que vous soyez à la recherche d’un emploi, que vous vous efforciez de réussir dans votre métier actuel ou que vous soyez confronté à des difficultés sur votre lieu de travail ou à des obstacles soudains, saint Joseph est votre saint de prédilection. Son dévouement inébranlable à son métier et à sa famille en fait un excellent intercesseur pour ceux qui recherchent la stabilité et l’épanouissement dans leur vie professionnelle.