Les conseils de saint Ignace pour être plus joyeux

Saint Ignace de Loyola est clair : Dieu ne veut pas que nous soyons tristes et malheureux. Il a créé le monde pour notre bonheur.

La joie n’est peut-être pas là où nous l’attendons. Qu’est-ce qui nous procure le plus de joie ? Nous croyons parfois que nous pouvons atteindre la joie parfaite lorsque nous faisons tel ou tel achat, lorsque nous partons pour une destination exotique, si nous faisons tel métier ou obtenons une reconnaissance sociale. Mais ces moments pleins d’endorphines sont de courte durée. Ils s’épuisent rapidement et laissent l’homme insatisfait. La joie véritable, en revanche, surgit de sources mystérieuses, comme l’explique Saint Ignace de Loyola dans ses Exercices Spirituels.

1 Demander et cultiver la joie pour l’obtenir

« Je demanderai la grâce de ressentir une vive allégresse et une joie intense de la gloire et de la joie immense de Jésus« , écrit saint Ignace (n° 221). Cela signifie qu’il faut demander la grâce de la joie à Dieu. Cependant il faut aussi savoir la cultiver. Il ne suffit pas de supplier le Seigneur, ou de le blâmer parce que l’on ne ressent pas la joie, si l’on passe ses journées à se complaire dans la tristesse, l’apitoiement sur soi ou la jalousie. Il est essentiel de cultiver une attitude propice à la joie. En effet, elle ne peut pas dépendre de circonstances extérieures à nous-mêmes mais elle trouve sa naissance en nous.

2 Être attentifs à l’ensemble de sa vie, le bon, le mauvais, le passé et l’avenir

Saint Ignace invite à considérer « quelles seront mes pensées au jour du jugement », à penser de quelle manière je souhaite agir au quotidien, « afin de me trouver en ce jour dans un entier contentement et dans une grande joie » (n° 341). Saint Ignace a une vision de long terme. Lorsque nous ferons le bilan de notre vie, regretterons-nous nos paroles et nos actions ? Si tel est le cas, nos paroles et nos actions ne nous apporteront pas non plus de la joie ici et maintenant.

L’homme a tendance à rechercher la joie dans les mauvais endroits. Il désire posséder de nombreux biens et faire de nombreuses expériences, mais elles lui laissent souvent un sentiment de vide. Alors que la joie peut se cacher derrière des expériences simples, comme passer du temps en famille ou donner du temps à des personnes qui ont besoin d’aide. Il est important de prêter attention aux moments où l’on ressent une joie durable.

3 Profiter de sa vie et ne pas se sentir coupable

Il écrit : « Je profiterai de la clarté du jour ou des agréments de la saison, comme de la fraîcheur en été, et en hiver de la chaleur du soleil ou de celle du feu, autant que par ce moyen mon âme pourra s’aider à se réjouir en son Créateur et en son Rédempteur » (n° 229).

Il n’y a rien de mal à profiter de la vie et à éprouver de la gratitude pour les bénédictions dont nous sommes comblés. L’homme ne croit pas toujours qu’il mérite la joie, alors il la rejette lorsqu’elle se présente à lui. Saint Ignace est pourtant clair : Dieu ne veut pas que l’homme soit triste et malheureux. Il a créé le monde pour notre bonheur, alors tant que nos désirs sont sains et modérés, nous devrions nous réjouir de la beauté et de la bonté de cette vie et de ce que Dieu nous offre.

Saint Ignace invite à avoir une foi incarnée et à vivre la vraie joie que Dieu peut nous donner en toutes circonstances. Cette capacité à être heureux quoi qu’il arrive, que ce soit dans l’obscurité de l’hiver ou sur une plage sous le soleil d’été.

