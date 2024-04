À Saint-Denis, des reines pour une flèche !

Pour célébrer la reconstruction de sa flèche, la basilique Saint-Denis s’apprête à accueillir de singulières invitées. La nécropole royale sera le théâtre de la Nuit des Reines, un spectacle immersif où revivront tour à tour plusieurs grandes figures féminines de l’histoire de France. Avec sainte Geneviève et sainte Jeanne d’Arc, cinq reines de France parmi lesquelles Aliénor d’Aquitaine, Catherine de Médecis ou encore Isabeau de Bavière entraîneront les spectateurs dans un grand voyage au cœur de l’histoire. Produit par Polaris en partenariat avec le Centre des monuments nationaux, cette scénographie immersive sera animée par plus de 100 comédiens bénévoles dans la basilique, sublimée par un décor aux chandelles et de magnifiques costumes. Les représentations se tiendront du 19 avril au 5 mai, avec réservation en ligne.