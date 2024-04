L’image est déchirante. Dans la nuit du 8 au 9 avril, l’église Notre-Dame de Bringolo (Côtes d’Armor) a été entièrement détruite par le feu. Il ne reste presque rien de cette magnifique église construite au XVIe siècle et classée aux Monuments historiques. L’incendie, qui s’est déclaré dans la soirée du 8 avril, aurait été provoqué par une surtension électrique au niveau des cloches, selon le maire de Bringolo. Attisées par le vent, les flammes ont très rapidement ravagé l’édifice, et la toiture s’est effondrée avant que les pompiers n’aient pu intervenir.

La façade et les cloches ont pu être sauvées grâce aux soldats du feu, mais ce qui reste de ce joyau de granit menace encore de s’effondrer. Mgr Denis Moutel, évêque du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, s’est rendu sur place le lendemain du drame, pour témoigner de sa « profonde solidarité » avec les habitants face à ce « traumatisme immense ». « Je veux dire à tous combien la solidarité et la prière des catholiques du diocèse de Saint-Brieuc les rejoint pour que chacun garde l’espérance au-delà de cette grande épreuve ».

