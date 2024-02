Mgr Valentin, un pasteur proche de ses brebis… Et des canards !

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Après l’hypermarché Leclerc, les vignes et les casernes de pompiers, Mgr Valentin s’est rendu une fois de plus au plus près de ses ouailles. Cette fois-ci, l’évêque de Carcassonne et de Narbonne a béni le nouveau bateau d’un ostréiculteur sur l’étang de Leucate, et les nouvelles installations d’un éleveur de canards, dimanche 25 février. Une bénédiction d’autant plus forte que s’est ouvert le salon de l’agriculture dans un contexte particulièrement tendu. Alors que la détresse et la colère submergent le monde paysan, actuellement en pleine mobilisation pour faire valoir ses droits, Mgr Valentin continue de se rendre proche de la population de son diocèse, où les métiers agricoles occupent une place importante. Alors que la colère grondait lors des manifestations de fin janvier, Mgr Valentin et d’autres évêques avaient tenu à affirmer leur soutien et leur admiration pour ces professions oubliées et méprisées.