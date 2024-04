Une affluence rarement vue ces dernières années ! Quelque 60.000 pèlerins de l’Azione Cattolica Italiana (Association catholique italienne) étaient rassemblés sur la place Saint-Pierre ce jeudi 25 avril à l’occasion de la rencontre nommée “À bras ouverts” autour du pape François. Cette association de laïcs propose notamment de nombreuses initiatives et formations destinées à toutes les tranches d’âge pour vivre pleinement leur foi au quotidien.

Adultes, jeunes et enfants sont venus de tous les diocèses d’Italie à Rome, à bord de plus de 600 autocars, mais aussi en train et en voiture. “Vous voir tous ensemble ici – enfants, familles, hommes et femmes, étudiants, travailleurs, jeunes, adultes et “très adultes” (comme vous appelez ceux de ma génération) – me fait penser au Synode“, leur a lancé le pape François. “Il s’agit maintenant de traduire le travail des phases précédentes en choix qui donnent un élan et une nouvelle vie à la mission de l’Église à notre époque. Soyez “des athlètes et des porte-drapeaux de la synodalité”, a encore déclaré le Pape François.

[EN IMAGES] 60.000 Italiens à bras ouverts pour le pape François