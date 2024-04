"Un bon prêtre, une bonne religieuse, doivent d’abord être un homme et une femme formés", affirme le pape François dans son intention de prière du mois de mai consacrée à la formation des religieux et des séminaristes et diffusée ce 30 avril 2024.

Dans le monde, l’Église catholique compte environ 108.000 séminaristes, 600.000 religieuses et un peu moins de 50.000 religieux non prêtres, selon les chiffres du Vatican publiés cette année et établis sur l’année 2022. C’est pour leur bonne formation que le pape demande aux catholiques de prier durant le mois de mai.

« Chaque vocation est un ‘diamant brut’ à polir » explique-t-il dans sa vidéo mensuelle diffusée dans 23 langues. Les religieux et les séminaristes ont besoin selon lui de bénéficier d’une « formation intégrale » qui doit commencer « dès le séminaire et le noviciat » et se poursuivre « tout au long de la vie ». Cette formation « humaine », « pastorale », « spirituelle » et « communautaire » doit les conduire à « être des témoins crédibles de l’Évangile », souligne le pape argentin.

« Dans un contexte ecclésial marqué par des abus de pouvoir et de conscience, ainsi que des abus sexuels, qui ont des racines structurelles et idéologiques, il est crucial que la formation encourage l’ouverture à la dimension humaine et affective, en facilitant la connaissance de soi », explique notamment le père Frédéric Fornos, directeur du Réseau mondial de prière du pape.