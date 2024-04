Dans son intention de prière du mois d’avril 2024, le pape François demande aux fidèles de prier pour les femmes. "Prions pour que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures et que cessent les discriminations dont elles sont victimes dans diverses parties du monde", exhorte-t-il.

« Respectons les femmes ! Respectons-les dans leur dignité, dans leurs droits fondamentaux ! Si nous ne le faisons pas, notre société n’avancera pas ! » En ce mois d’avril 2024, les mots employés par le pape François dans son intention de prière mensuelle trouvent un écho particulier. Si, dans certains pays, les femmes ont accès à l’éducation et aux offres d’emploi et occupent des postes de direction dans les entreprises et les organisations, elles sont encore nombreuses à ne pas bénéficier des mêmes opportunités que les hommes. Il suffit de penser au marché du travail : moins d’une femme sur deux dans le monde travaille, et les femmes gagnent 23% de moins que les hommes.

Il en va de même pour l’éducation, si l’on considère que dans certains pays, les femmes adultes qui savent lire et écrire sont minoritaires : à titre d’exemple, 23% en Afghanistan et 27% au Niger. Ces opportunités réduites se traduisent par d’énormes difficultés économiques : ainsi, selon ONU Femmes, on estime que d’ici 2030, 8% des femmes et des filles vivront dans l’extrême pauvreté, tandis que 25% des femmes ne mangeront pas à leur faim. « Dans de nombreuses régions du monde, les femmes sont traitées comme si elles étaient le premier déchet », reprend François dans la vidéo.

Le respect de la dignité de toutes les personnes est un thème central du christianisme. La vie de chaque personne est sacrée parce qu’elle est créée à l’image de Dieu. Mais si nous sommes tous d’accord pour dire que les hommes et les femmes ont la même dignité en tant que personnes, « en actes, il n’en est pas ainsi », insiste encore le Pape. « Les gouvernements doivent s’engager à éliminer les lois discriminatoires partout et à veiller à ce que les droits humains des femmes soient garantis. » Et François de conclure : « Prions pour que la dignité et la richesse des femmes soient reconnues dans toutes les cultures et que cessent les discriminations dont elles sont victimes dans diverses parties du monde. »

Réseau Mondial de Prière du Pape

Le père Frédéric Fornos, directeur international du Réseau mondial de prière du Pape, rappelle de son côté l’importance des femmes aux côtés de Jésus, notamment sa mère Marie ou encore Marie-Madeleine, à qui le Christ a confié « la mission d’annoncer la résurrection à ses frères ». Il a encore rappelé le rôle prépondérant de nombreuses saintes dans l’histoire de l’Église, citant en particulier Thérèse d’Avila, Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux.

« Si la communauté chrétienne était un business, sans la participation active des femmes, elle ferait faillite », affirme le jésuite français. Il souligne l’égalité de dignité des hommes et des femmes du point de vue de la Bible, rappelant que le récit de la Genèse affirme que la femme et l’homme ont été créés tous les deux à l’image de Dieu, en faisant « deux expressions de la même humanité ».