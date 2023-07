Pourquoi « homme et femme, Il les créa »

La distinction des genres ne vient pas d’un passé révolu, ni même de ce que l’homme est un animal, rappelle l’essayiste Jean Duchesne, mais du fait qu’il est à l’image et à la ressemblance de Dieu, Père, Fils et Esprit.

On parle beaucoup de l’égalité entre hommes et femmes comme d’une évidence qui n’est regrettablement pas encore manifeste pour tout le monde, mais devrait forcément s’imposer à terme. Le principal argument est que la différenciation entre les sexes qui engendre leur hiérarchisation est le produit d’un système social, lui-même déterminé à l’origine par les conditions de vie et perpétué par des traditions. Mais celles-ci sont remises en cause par le progrès de techniques qui facilitent l’existence quotidienne, si bien que les différences entre les individus deviennent négligeables et que les rôles n’ont plus à être assignés en fonction de particularités morphologiques, et en premier lieu celles liées au « genre ».

Quand la culture entend corriger « la nature »

Tout cela n’est pas totalement arbitraire. Dans la préhistoire, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ne vivaient pas vieux et la survie du clan (avant même qu’il soit question d’espèce) était précaire. D’où une protection accordée à celles qui pouvaient porter, nourrir et élever des enfants, les mâles ayant une part seulement ponctuelle dans la procréation et s’employant à l’approvisionnement et la défense de la tribu, avec l’autorité conférée par ces responsabilités qui requièrent l’usage de la force, voire le recours routinier à la violence.