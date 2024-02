Dans sa traditionnelle vidéo de prière, le pape François appelle à prier en mars pour les "nouveaux martyrs" de notre temps "afin qu’ils fécondent l’Église de leur courage et de leur élan missionnaire". Dans un monde où des milliers de fidèles meurent au nom de leur foi, il est important de rappeler leur présence essentielle et exemplaire.

Tout au long de l’Histoire de l’Église romaine, des hommes et des femmes ont été persécutés au nom de leur foi. Le XXIe siècle n’y déroge pas. Dans sa vidéo d’intention de prière pour le mois de mars, où doit être célébrée le 24 mars, la Journée des Missionnaires martyrs, le Pape appelle les catholiques à prier pour les « nouveaux martyrs » de notre temps. Pour ce rendez-vous mensuel, soutenu pour l’occasion par l’Aide à l’Église en Détresse (AED), François souligne que les martyrs sont une « bénédiction pour tous ».

« Frères et sœurs, il y aura toujours des martyrs parmi nous. C’est le signe que nous sommes sur le bon chemin », déclare le Pape. « Le fait qu’il y ait des martyrs signifie que certains ont risqué leur vie pour suivre Jésus, pour vivre selon son message et incarner dans le monde son Évangile d’amour, de paix et de fraternité », explique le Réseau Mondial de Prière du Pape. Ces vies données au nom du Christ sont des histoires vraies, uniques et hors du commun.

Des héros silencieux et pourtant exemplaire

Le martyr de sainte Blandine, ou plus récemment celui de saint Maximilien Kolbe, sont connus et racontés. Pourtant les martyrs sont nombreux, souvent silencieux, souvent cachés, vivant une vie ordinaire jusqu’à ce qu’ils acceptent de mourir d’amour pour le Christ. Le Pape l’illustre en racontant un témoignage de foi peu connu. Alors qu’il était dans un camp de réfugié à Lesbos en Grèce, un homme, de confession musulmane, lui a confié la mort douloureuse de sa femme : « Ils ont vu que ma femme portait un crucifix et lui ont demandé de le jeter par terre. Elle ne l’a pas fait et ils l’ont égorgé devant moi ».

Face à cette réalité, le Pape explique que, « quelqu’un qui s’y connaît m’a dit qu’il y a aujourd’hui plus de martyrs qu’au début du christianisme ». Dans certains pays, il est impossible de vivre sa foi en toute liberté. Rien qu’en 2023, l’AED a reçu une série de rapports en provenance de 40 pays faisant état de personnes tuées ou enlevées en raison de leur foi. Le Nigeria détient à lui seul, le triste record du pays avec le plus d’assassinats. Au Burkina Faso, les catholiques de Débé dans la province du Mouhoun, ont été expulsés de leur village en raison de leur foi.

Devenir à son tour témoin du Christ

Chaque croyant est appelé à « témoigner du Christ partout dans nos vies », explique le père Frédéric Fornos, directeur du Réseau Mondial de Prière. Mais tous les fidèles ne sont pas appelés à devenir martyr de sa foi. Alors comment témoigner du Christ ? C’est ainsi que l’intention de prière du Pape doit interpeller les croyants et leur faire poser des questions existentielles. Est-ce que dans la vie de famille ou professionnelle les fidèles prennent position afin de suivre le chemin du Christ malgré les défis, ou est ce qu’ils les évitent ? Alors comme le Pape « prions pour que ceux qui risquent leur vie pour l’Évangile, dans différentes parties du monde, fécondent l’Église de leur courage et de leur élan missionnaire. Et soyons ouverts à la grâce du martyre ».