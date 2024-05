Notre Dame de Fourvière, première des supporters

Notre-Dame des sportifs, numéro 1 des supporters ! A l’occasion des Jeux Olympiques, la basilique de Fourvière accueille en sa crypte, du 4 mai au 22 septembre prochain, une chapelle dédiée aux sportifs et aux supporters, qui sont sans doute nombreux parmi les près de trois millions de visiteurs du site chaque année. Dans cette chapelle située au fond de la crypte, une statue de la Vierge de Fourvière est placée au centre d’un stade représentée en photo circulaire, où les banderoles indiquent “l’Evangile c’est sport !” Pour ceux qui souhaitent prier devant elle, des sièges de stade ont été installés, posés sur un sol représentant trois sortes de terrain : basket, football et piste d’athlétisme. De nombreux clubs sportifs de la région ont souhaité être représentés dans cette chapelle dédiée, aussi on retrouve leurs logos à droite de la chapelle, et quand le visiteur lève les yeux, il découvre les valeurs universelles du sport mais aussi de tout chrétien: joie, partage, communion, paix. Pour imaginer cette chapelle, unique en son genre, Holy Games qui a un représentant local, s’est rapproché de la Fondation Fourvière et du recteur des lieux, le Père Yves Guerpillon, très heureux de rappeler que “Marie s’occupe des corps et des âmes”. Une belle occasion de venir confier ses résultats sportifs mais aussi spirituels. Et qui sait, d”y déposer un jour un ex-voto de remerciement suite aux médailles gagnées !