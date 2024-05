Elle veille sur la cité phocéenne, son port et ses bateaux. Le manteau d’or qui la recouvre réfléchit le soleil provençal et attire immédiatement l’œil. Et pourtant, la Bonne Mère n’est pas éternelle et doit être restaurée. Pour la cinquième fois depuis sa consécration en 1870, la statue de la Vierge Marie située tout en haut de la basilique Notre-Dame de la Garde va être redorée. “Sans cette statue, le rapport des Marseillais à la Bonne Mère ne serait pas le même”, a affirmé le père Spinosa, recteur du sanctuaire, lors d’une conférence de presse donnée le 14 mai. Dorée à la feuille, la statue a déjà été restaurée en 1897, 1936, 1963, et 1989.

“Ce chantier tombe sur nous cette année, mais ça tombe bien”, a souri le cardinal Aveline, évêque de Marseille, rappelant que la citée phocéenne vivait depuis septembre des événements fédérateurs : venue du pape François, rencontres méditerranéennes, flamme olympique… Les travaux démarreront en septembre 2024 et s’achèveront en juin 2025, pour un coût de 1,3 million d’euros. Ils s’inscrivent dans un chantier plus large de rénovation de la basilique entière, quant à lui évalué à 2,5 millions d’euros. Aucune crainte à avoir pour se rendre à Notre-Dame de la Garde et y prier ! L’accès au sanctuaire ne sera pas restreint.