C'est un classique des jeux d'enfant. Se laisser tomber en arrière, certain qu'un tiers nous empêchera de chuter. Cela suggère de placer une grande confiance dans l'autre. Cette trend TikTok a légèrement modifié le jeu. Découvrez pourquoi.

La nouvelle trend chrétienne qui cartonne sur les réseaux sociaux ! Le but de cette vidéo : inciter les personnes à faire confiance à Dieu plutôt qu’aux hommes… Et on comprend pourquoi ! Venant principalement des États-Unis, certaines de ces vidéos cumulent des millions de vues. Un excellent moyen pour évangéliser les ados et les adultes présents sur TikTok !