Quand la lune salue saint Michel

La pleine lune, ce spectacle de la Création si banal et si mystérieux à la fois. Tous les 29 jours à peu près, la lune affiche sa rondeur parfaite et éclatante dans le ciel. Pour la première pleine lune de l’année 2024, le 25 janvier, les spectateurs attentifs n’ont pas été déçus. Ce soir-là, l’église de Saint-Michel-Mont-Mercure qui surplombe le bocage vendéen s’est parée de la lumière rousse de l’astre, offrant à contempler un tableau d’une beauté irréelle. La prochaine pleine lune, surnommée pleine lune de neige, se montrera dans le ciel ce soir du samedi 24 février. Où que l’on soit, tant que le temps s’y prête, voilà une bonne occasion de s’arrêter pour s’émerveiller et rendre grâce pour la beauté de Ses oeuvres.