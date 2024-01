Lourdes annonce le grand froid !

Lourdes s’est réveillée ce 5 janvier enveloppée d’un fin manteau de neige mêlé de givre. La basilique Notre-Dame du Rosaire a pris des airs féériques, et bien que son clocher pointe du doigt un ciel encore bleu, elle semble annoncer le grand froid qui se profile pour les jours à venir. Après un début d’hiver particulièrement doux, finies les plaisanteries : ce sont bien les moufles et les bonnets qu’il va falloir enfiler pour s’épargner rhumes et doigts gelés. Une belle chute de température est attendue dès samedi 6 janvier dans toute la France, et la météo prévoit même -10°C par endroit.