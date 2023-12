Prière de bénédiction pour accueillir l’hiver

En famille ou au catéchisme, cette prière de bénédiction permet d'accueillir l'hiver - qui débute ce 22 décembre - comme un don de Dieu.

Le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) propose des bénédictions pour accueillir chacune des saisons. « Les bénédictions que nous prononçons sont la manifestation de la bénédiction initiale de Dieu sur l’humanité : Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ (Ep 1, 3), c’est pourquoi en retour, nous le bénissons : Béni soit Dieu ! », précise le Service de la pastorale.

Il s’agit, à travers ces bénédictions des saisons, de rendre grâce à Dieu pour le don du cycle des saisons tout en s’ouvrant au chemin spirituel qui en découle. Des bénédictions à mettre en œuvre en famille, dans les paroisses, avec les enfants du catéchisme… Une belle manière de renouer un lien avec la création. Le SNPLS invite, selon les saisons et en fonction du lieu où l’on habite, à se déplacer dans la nature ou ramener dans son appartement quelques éléments de la nature en lien avec la saison (branchages, feuilles, baies sauvages, champignons, pierres, lichen, épis de céréales, fleurs des champs) et les déposer dans le lieu réservé à la prière.

La prière de bénédiction proposée ci-dessous peut être complétée par des chants et des intentions de prière.

Bénédiction pour accueillir l’hiver

En ce premier jour de l’hiver,

nous sommes rassemblés,

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

R/ Amen.

Bénissons Dieu, notre Père, qui se donne à connaître dans sa création. Alors que tout semble

mort, que les arbres sont dénudés, que les champs ont perdu leur floraison, que les animaux

dorment, nous croyons que la vie est mise en repos et que la vie, un instant silencieuse, travaille le cœur de la terre. Par cette prière, nous voulons exprimer notre confiance dans l’œuvre que Dieu accomplit dans nos cœurs parfois endormis eux aussi.

Seigneur, notre Dieu,

tu as voulu que la nature observe un temps de repos.

Donne-nous d’accueillir ce temps de silence et de recul

comme une invitation à méditer sur le travail

que tu accomplis dans le secret de la nature

et le secret des cœurs.

Qu’en te bénissant pour ta providence

qui fait toute chose parfaite,

nous comprenions que ta parole est un don

qui fait surgir la vie au plus profond des ténèbres.

Par Jésus, le Christ,

par qui tu as tout créé au ciel et sur la terre.

Amen.