Évêque de Carcassonne et de Narbonne (Aude), Mgr Bruno Valentin répondra présent à l’appel des vignerons à manifester le 25 novembre à Narbonne. Une participation afin de "traduire la solidarité de l’Église catholique dans l’Aude face à la détresse qui s’exprime".

Mgr Bruno Valentin, évêque de Carcassonne et de Narbonne (Aude), ira lui aussi manifester le 25 novembre à Narbonne à l’appel des organisations syndicales de la filière viticole. « Il répondra présent à cet appel pour traduire la solidarité de l’Église catholique dans l’Aude face à la détresse qui s’exprime », a indiqué le diocèse le 17 novembre. « Depuis mon arrivée dans le département, j’ai rencontré un grand nombre d’acteurs de la filière viticole. Je garde la formule de l’un d’eux comme résumé de tous ces échanges : « Nous sommes des forcenés de l’Espérance : nous ne ferions pas ce métier si nous ne pouvions pas croire que demain sera meilleur qu’aujourd’hui. » », explique ainsi Mgr Valentin.

Hausse des coûts de production, dérèglement écologique et climatique, baisse de la demande… « Aujourd’hui, c’est l’Espérance même de la filière viticole qui est menacée », assure l’évêque de Carcassonne. « Au-delà des mesures techniques d’accompagnement et de soutien, il nous faut donc réfléchir à de nouveaux modèles. » Et de reprendre : « L’Église reste à vos côtés dans cette crise comme depuis plus d’un siècle à chaque moment difficile. La mobilisation de tous, et notamment des services de l’État, est nécessaire pour soulager les souffrances présentes et ouvrir de nouveaux horizons d’Espérance. »

Le monde de la vigne est constitutif du tissu social audois : il est la trame de la vie dans nos villages, et des liens humains qui fondent notre vivre-ensemble.

Évêque de Carcassonne et de Narbonne depuis 2022, Mgr Bruno Valentin multiplie les rencontres avec les acteurs et les fidèles de son diocèse dans le cadre de nombreuses visites pastorales. « Plus encore qu’un acteur économique, le monde de la vigne est constitutif du tissu social audois : il est la trame de la vie dans nos villages, et des liens humains qui fondent notre vivre-ensemble », souligne-t-il, conscient du rôle joué par les vignerons. Un rôle pas seulement économique mais aussi profondément humain.