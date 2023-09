Au Barroux, les bénédictins préparent le vin de demain

Les moines de l'abbaye bénédictine Sainte-Madeleine du Barroux, située au pied du Mont Ventoux, ont entamé le 11 septembre les vendanges de leurs vignobles.

Le mois de septembre, malgré ses températures encore douces, sonne déjà la fin de l’été et laisse place aux couleurs de l’automne. C’est aussi le cœur des vendanges, qui débutent généralement dès le mois d’août. Les moines de l’abbaye bénédictine Sainte-Madeleine du Barroux ont quant à eux débuté la récolte de leurs cépages à la mi-septembre, sur leurs parcelles de roussanne et de grenache blanc.

Depuis 2015, les moines ont lancé l’initiative « Via Caritatis », visant à soutenir les producteurs de vin qui entourent le domaine des moines et des moniales, dont l’appellation « Ventoux », était alors peu connue. L’objectif : mettre en commun le travail des abbayes avec celui des vignerons « du coin », afin de renouer avec une tradition du Moyen Âge : faire vivre des communautés entières de laïcs autour des abbayes.

Un vin d’excellence

Mais les moines-vignerons ont aussi des cuvées « Abbayes » qui n’incluent pas d’autres vignerons et sont réalisées à partir de leur seul et unique savoir-faire. C’est justement de l’une d’elles dont il s’agit : vendredi 15 septembre, les moines ont vendangé les parcelles qui permettront de produire la cuvée « Tota pulchra es ». Dans les prochaines semaines, ce sera au tour de la cuvée « Ubi caritas et amor », et « Silentium tibi Laus ». Les vendanges, plus tardives que dans le reste de la région, ne font que commencer et s’étaleront jusqu’à début octobre. Les moines se rendent très tôt dans les vignes pour favoriser une récolte à température idéale et cueillir le raisin à sa maturité optimale.

En images : les moines du Barroux en pleines vendanges