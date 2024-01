Alors que la détresse et la colère submergent le monde agricole, actuellement en pleine mobilisation pour faire valoir ses droits, les évêques de la province de Montpellier ont fait part de leur soutien aux agriculteurs dans un message publié le 25 janvier.

Leur métier est noble, leur mission est vitale et pourtant, les agriculteurs de France se sentent plus que jamais oubliés, pour ne pas dire méprisés. Face à cette colère sourde que plus rien ne semble pouvoir étancher, les évêques de la province de Montpellier ont tenu à exprimer ce 25 janvier leur compassion à la filière agricole. « Amis agricultrices et agriculteurs, nous voulons vous apporter notre soutien vous qui manifestez dans le pays, en réclamant justice et considération pour votre profession », assurent les évêques des diocèses de Carcassonne et Narbonne, Mende, Montpellier, Nîmes et Perpignan.

« Vous n’êtes pas des inconnus pour nous (…) Nous vous admirons, chacune et chacun, dans l’exercice d’une profession difficile que vous vivez avec passion. (…) Nous voudrions vous dire à quel point nous sommes solidaires avec vous dans votre légitime attente de pouvoir vivre dignement de votre travail. » Tout en faisant part de leur préoccupation et de leur tristesse face à ce sentiment d’abandon vécu par les agriculteurs, les évêques réclament que « soit reconnu le caractère vital de [leur] profession pour nos familles, notre pays », et la mise en œuvre de « mesures urgentes au niveau national et européen. »