Mgr Valentin échange le col romain contre la tenue de feu !

Décidément, rien n’arrête Mgr Bruno Valentin lorsqu’il s’agit d’aller sur le terrain ! Outre la bénédiction des hypermarchés, l’évêque de Carcassonne et Narbonne se rend aussi dans les casernes de pompiers. Il a ainsi effectué une visite au Centre de Secours de Tuchan où il a pu rencontrer les 32 pompiers volontaires, qui lui ont expliqué les raisons de leur engagement au service de la population. Et bien-sûr, Mgr Valentin n’a pas résisté à l’envie de monter dans le traditionnel et populaire camion de papier à cette occasion. Nommé évêque de Carcassonne et Narbonne en 2022, Mgr Valentin multiplie les rencontres avec les acteurs et les fidèles de son diocèse dans le cadre de nombreuses visites pastorales.