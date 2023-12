Mgr Bustillo, un cardinal de terrain !

Le cardinal Bustillo, évêque d'Ajaccio, a donné ce mercredi 20 décembre le coup d'envoi du match AC Ajaccio - Valenciennes comptant pour le championnat de Ligue 2 de football. Un petit coup de pouce d'En-haut pour les Corses, qui se sont imposés 2 buts à 1.

Réjouissez-vous ! L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

Pour sauver des âmes, il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches. Et d’investir le terrain… de foot. Le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio, a assisté mercredi 20 décembre au match joué à domicile par l’AC Ajaccio contre Valenciennes. Très populaire sur l’île de Beauté, Mgr François Bustillo, créé cardinal par le pape François le 30 septembre 2023, a pris le temps de saluer les joueurs et les arbitres. Habit franciscain sur le dos et sandales aux pieds, le nouveau cardinal a donné le coup d’envoi fictif du match au stade François-Coty. La présence de son évêque aura porté chance à l’équipe d’Ajaccio, qui a emporté la victoire face à Valenciennes, 2 buts contre 1 !