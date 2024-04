La conversion de Kevin Matthews après la découverte d’une statue brisée de la Vierge

À 30 ans, Kevin Matthews était une personnalité célèbre de la radio américaine. Mais après 20 ans de carrière, il perd son emploi et sombre dans le désespoir. Mais après avoir découvert une statue brisée de la Vierge Marie au coin d'une rue, il fait l’expérience d’une conversion spirituelle inattendue.

“You’re listening to the Kevin Matthews Show!”. Chaque semaine, pas moins de 10 millions d’auditeurs écoutaient l’émission de Kevin Matthews, une personnalité bien connue de la radio de Chicago et d’autres villes aux États-Unis. C’était une véritable légende, car son grand humour a diverti d’innombrables personnes entre 1986 et 2008. Cependant un jour, alors qu’il était à l’antenne, des parties de son corps se sont soudainement paralysées. Le verdict médical est brutal : Kevin est atteint d’une forme rare et dégénérative de sclérose en plaque. Cette nouvelle est un coup terrible à encaisser, et a un impact sur son humour et son travail. Il perd ainsi son poste à la radio, et à 54 ans, il voit son monde s’effondrer autour de lui.

La statue brisée de la Vierge Marie

Quelque temps après son licenciement, alors qu’il part acheter des fleurs pour son épouse, il fait une découverte étonnante qui va changer sa vie. Dans une ruelle désolée près d’un cimetière de Chicago, il aperçoit une statue brisée de la Vierge Marie de Lourdes. Allongée par terre près d’une benne à ordure, elle était recouverte de terre et de mauvaises herbes, fracturée en deux, avec les mains ébréchées et la peinture abîmée. Malgré le fait qu’il s’était éloigné de la foi pendant de nombreuses années, il ressent à ce moment-là un lien profond avec la Vierge Marie, voyant en elle sa propre fragilité et son besoin de guérison. Décidé à restaurer la statue, Matthews choisit de laisser les fissures visibles, symbolisant les blessures humaines, et la nomme “Broken Mary”- Marie brisée.

Depuis la découverte de cette statue, Kevin a vécu une transformation spirituelle profonde. Il a fait l’expérience d’une dévotion renouvelée envers la Mère de Dieu, avec un grand désir de prier le chapelet, et il a ressenti un appel à témoigner. Depuis, il parcourt les États-Unis, partageant l’histoire de “Marie brisée” dans des églises, des prisons et des centres de désintoxication, où il témoigne de l’amour de la Vierge Marie pour ceux qui se sentent brisés et perdus.

“Marie brisée” demeure un symbole : elle représente les personnes blessées, rappelant que même au cœur des blessures, la grâce divine peut restaurer ce qui est brisé.

Au long de son apostolat, de nombreuses personnes sont revenues à la foi par l’intermédiaire de « Broken Mary », et ont été touchées par ce témoignage simple, mais puissant et plein d’espérance. En 2019, plus de 3.000 personnes ont participé à une procession aux flambeaux en l’honneur de « Marie brisée » dans les rues de Chicago, afin de prier pour la ville et ses habitants. Aujourd’hui, pour Kevin Matthews et pour tant d’autres, “Marie brisée” demeure un symbole : elle représente les personnes blessées, rappelant que même au cœur des blessures, la grâce divine peut restaurer ce qui est brisé.