Cinq vertus essentielles pour une vie de famille épanouie

La courtoisie, l’humilité, la gratitude… découvrez cinq vertus essentielles à chaque famille, pour vivre heureux et atteindre le Ciel.

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Chaque famille est appelée à la sainteté et à vivre éternellement avec Dieu au Ciel. Les familles de grands saints – comme celle de sainte Thérèse de Lisieux ou de saint Bernard de Clairvaux – ont montré l’exemple pour atteindre ce grand objectif auquel nous sommes tous appelés. Alors qu’actuellement, les familles sont attaquées et que le mal tente de les diviser, grandir dans les vertus en combattant le mal par le bien, devient plus que nécessaire.

Dans son livre Les petites vertus du foyer, le père Georges Chevrot (1879-1958) présente cinq vertus essentielles qui ne peuvent manquer dans un foyer.

1

LA COURTOISIE



Marcos Castillo | Shutterstock

« Petite courtoisie ; basse vertu, mais marque d’une bien grande » avait écrit saint François de Sales dans l’une de ses lettres. La courtoisie, c’est la politesse et la délicatesse dans les relations avec les autres, à commencer avec les personnes de sa propre famille. Bien qu’il s’agisse d’une petite vertu, elle saura renforcer efficacement d’autres vertus. Un sourire, une parole aimable… la politesse est une marque de respect qui fait toujours plaisir et qui rend immédiatement l’atmosphère familiale plus paisible et joyeuse.

2

L’HUMILITÉ



i7do I Shuttersock

L’humilité est la vertu par excellence de la Vierge Marie. Toujours silencieuse et humble, nous entendons le plus parler d’elle dans l’Évangile de saint Luc, en particulier lorsqu’elle persuade son Fils Jésus de faire un miracle lors des noces de Cana. En famille aussi, l’humilité est importante pour aborder des sujets importants, mais aussi pour se mettre au service des autres ou savoir demander pardon.

3

LA GRATITUDE



Shutterstock/Antonio Guillem

Être reconnaissant envers son conjoint, ses parents ou ses frères et sœurs, c’est être attentif aux actes de service et aux efforts qu’ils accomplissent pour votre bien et leur montrer qu’ils ont une grande valeur à vos yeux. Remercier pour un bon dîner préparé avec amour, pour tous les efforts accomplis au travail pour le bien de la famille, pour un service rendu… chaque détail peut être apprécié et valorisé. « Merci : à lui seul ce petit mot récompense toutes les peines » écrivait le père Georges Chevrot, « il rend heureux celui qui le dit et celui à qui on l’adresse ».

4

LA SINCÉRITÉ



fizkes | Shutterstock

« Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non” » (Mt 5,37). C’est la règle que Jésus donne à ses disciples car il veut que la parole d’un chrétien soit crédible. Il invite ainsi à être honnête à tout moment et à toujours dire la vérité. En famille, il est très important d’avoir cette confiance et de toujours parler avec sincérité. Le Père Georges Chevrot écrit à ce propos que « c’est le propre de la sincérité de ne vouloir dire que des choses vraies ».

5

LA DISCRÉTION



Doidam 10 | Shutterstock

« La vertu de discrétion consiste premièrement à ne pas vouloir tout connaître et deuxièmement à savoir ne pas tout dire » écrivait le père Georges Chevrot. Avec cette vertu, en effet, chaque membre de la famille est appelé à être délicat avec les autres, à ne pas vouloir tout savoir par curiosité et à ne pas répéter non plus ce qui est confié. Cette vertu, aussi petite qu’elle puisse paraître, contribue puissamment à la paix du foyer et à la bonne entente avec chacun.

Fortifier son mariage avec les couples saints :