Prier, c’est être attentif à la voix de Dieu

Tout au long de la Bible, le croyant est sans cesse invité à être attentif au Seigneur et à prêter l’oreille à Sa Parole.

Dans l’histoire de l’infirme qui mendiait à la porte du Temple (Ac 3,1-10), l’homme voit les apôtres Pierre et Jean qui entrent pour prier, et leur demande l’aumône. Pierre et Jean fixent leurs yeux sur lui. « Regarde-nous ! », dit Pierre. L’homme les regarde avec attention, dans l’espoir d’obtenir quelques pièces de leur part. Or ce qu’il reçoit, c’est la guérison.

La guérison commence en donnant toute son attention à Dieu. Dieu lui-même, tout au long de la Bible, exhorte chacun à lui accorder toute son attention. Par le prophète Isaïe, le Seigneur rappelle : « Soyez attentifs, vous qui êtes mon peuple » (Is 51,4) et Il répète dans les Proverbes : « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l’oreille à mes propos » (Pr 4,20) ou « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l’oreille à mes raisons » (Pr 5,1) et encore « Faites attention à la manière dont vous écoutez » (Lc 8,18). Pourquoi Dieu insiste tant sur notre attention ?

Se mettre à l’écoute du Seigneur

L’attention permet d’aller toujours au-delà de ses connaissances actuelles. Écouter avec attention permet d’apprendre de nouvelles choses et transforme sa pensée. En méditant avec attention la Parole de Dieu, il est possible de découvrir Sa volonté et le chemin à suivre. De même, en priant avec attention, le croyant se met à l’écoute de ce que le Seigneur veut pour sa vie.

L’attention dans la prière est aussi une tension : une tension entre ce qui me distrait et le Mystère sur lequel je veux rester concentré. Dans la prière, chacun est invité à faire attention aux paroles de Jésus : « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis » (Lc 9,44). C’est toujours un combat, mais le Christ donne la grâce et la force nécessaire pour le mener à bout.

Les grands Apôtres ont aussi montré l’importance de l’attention et ses infinis bienfaits. Toute l’attention de saint Paul est fixée sur le Ciel : « Lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus » (Ph 3,14). Quant à la « parole prophétique » qu’est l’Évangile, saint Pierre affirme : « Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillante dans un lieu obscur » (2 P 1,19) car la Parole indique qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. Que chaque chrétien puisse aussi à son tour dire avec le Psalmiste : « Seigneur, écoute mon appel ! Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! » (Ps 129, 2).