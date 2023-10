La prière, un acte de confiance

"Ne craignez ni votre misère ni votre impuissance, car je sais bien comment les vaincre."

Lorsque vous êtes gênés par vos limites, votre incapacité, votre faiblesse et vos manques, vous êtes peut-être tentés de tout abandonner. Si, dans ces moments-là, vous persévérez, c’est parce que vous osez faire confiance. La prière c’est cela : un acte de confiance.

Saint Thomas d’Aquin disait que le mot confiance signifie avant tout « espérance dans l’aide qui a été promise ». Le Seigneur a promis à l’homme de lui apporter son soutien s’il se confie en lui : « Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. » (Ps 36,5) et encore « Le Seigneur est ma force et mon rempart ; à lui, mon cœur fait confiance : il m’a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. » (Ps 27,7).

Il faut donc lui faire confiance et c’est en priant que cet acte de confiance peut être formulé.

« Cela signifie lui faire une confiance totale, malgré toutes nos faiblesses », explique le Serviteur de Dieu Luigi Giussani. « Si je reconnais que ma force est en Lui, aucune de mes faiblesses ne peut m’arrêter. La confiance est la certitude qu’un Autre réalisera ce que je veux profondément. Ne visez pas la perfection, mais regardez le Christ en face : c’est ainsi que tout s’ajuste, que tout se met en place. Le bonheur, c’est de suivre l’Autre. La confiance ce n’est pas être suspendu dans le vide, au contraire : la confiance, c’est être suspendu dans la plénitude ».

Comme le disait le père jésuite belge Paul de Jaegher (1880-1958), Jésus encourage à la confiance comme pour dire à chacun :

« Ne craignez ni votre misère ni votre impuissance, car je sais comment les vaincre. Même quand tout semble perdu, ne craignez rien, car je sais bien choisir parmi tous l’unique chemin, secret et inconnu de vous qui vous conduira dans les hauteurs éblouissantes de la transformation par l’amour ».

Se confier au Seigneur c’est tout simple, c’est déclarer simplement dans sa prière : Je m’appuie sur Ta force Seigneur et non sur la mienne. Jésus, Tu es ma force !