Ces excellentes raisons de rendre grâce !

Rendre grâce, c’est reconnaître l'œuvre de Dieu dans sa vie et cela fait partie de la nature profonde de l’homme. La gratitude est la forme la plus élevée de la pensée, car elle permet de s'émerveiller même des plus petites choses de sa vie.

Lorsqu’une personne vous offre un cadeau, vous invite à dîner ou vous rend un service, vous voulez faire la même chose pour elle, lui rendre la pareille. Ce principe de réciprocité montre à quel point il est indispensable pour le cœur de l’homme de remercier et de valoriser ce qu’il reçoit des autres.

1

RECONNAÎTRE L’ACTION DE DIEU DANS SA VIE



Shutterstock I Nastyaofly

Chaque homme a besoin de Quelqu’un d’autre pour exister. Cet Autre l’a créé, et lui donne l’oxygène, la nourriture et l’eau dont il a besoin pour vivre. Pour cela, il est essentiel de le remercier pour Sa providence et Ses innombrables actions dans sa vie. Pour un homme, remercier est indispensable : comme le remarque G.K. Chesterton, « le pire moment pour un athée est celui où il éprouve un profond sentiment de gratitude et n’a personne à remercier ».

2

RECONNAÎTRE LE DON DU SALUT DE DIEU



Billion Photos | Shutterstock

Quand vous prenez conscience de la miséricorde illimitée de Dieu, de Sa compassion, de Sa générosité et de Sa bonté pour chaque homme, cela ne peut que vous remplir d’une immense gratitude et d’une grande reconnaissance. Quel que soit le péché ou la faute que vous lui confessez humblement, Dieu pardonne. Le remercier, c’est accepter sa grâce incommensurable.

3

AVOIR UNE SAINTE CONNAISSANCE DE SOI



Marija Savic/Stocksy United

Un cœur reconnaissant envers Dieu est plus humble, car en rendant grâce, l’homme reconnaît que tout ce qui est bon dans sa vie ne vient pas de lui mais de Dieu. Il reconnaît que Dieu est à l’œuvre et que c’est Lui qui accomplit de grandes choses. Rendre grâce, c’est reconnaître sa réelle nature et sa pauvreté, et reconnaître la grandeur de Dieu.

4

CRÉER LA COMMUNION



Shutterstock I fizkes

Rendre grâce permet de reconnaître à quel point chacun a besoin des autres pour son bien-être et son bonheur. Faire preuve de reconnaissance, c’est appartenir davantage aux autres car cela leur redonne toute leur place et leur importance. C’est en reconnaissant le rôle essentiel des autres dans sa vie, que la communion entre les hommes peut se créer.

5

ÊTRE PROTÉGÉ DE LA PRÉSOMPTION



Pixel-Shot | Shutterstock

Remercier permet d’éviter de prendre les choses pour acquises, et débarrasse de tout sentiment d’avoir droit à quelque chose. Sainte Françoise-Xavière Cabrini écrit ainsi que l’ingratitude « tarit la source des grâces divines ». Les grâces non reconnues, et donc pour lesquelles l’homme ne remercie pas Dieu, sont perdues. Saint Bernard rappelait : « Ce qui peut arrêter notre progrès après la conversion, c’est notre ingratitude. Heureux celui qui remercie du fond du cœur, même pour les plus petits bienfaits, et qui considère tout ce qu’il reçoit comme un don purement gratuit ».

6

RESTER ENRACINÉ DANS LE SURNATUREL



PopTika | Shutterstock

Comme le disait G.K. Chesterton : « La gratitude est la forme la plus élevée de la pensée. La gratitude, c’est le bonheur doublé de l’émerveillement ». La gratitude c’est demeurer en Dieu. Même la « forme essentielle du culte chrétien s’appelle Eucharistie, c’est-à-dire action de grâce », écrivait le cardinal Ratzinger. Elle consiste à se rendre totalement réceptifs aux dons d’en Haut et à se laisser complètement envahir par Lui.

