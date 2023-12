Les deux principales qualités de la Vierge Marie

Le pape François a loué l’humilité et la fidélité de la Vierge Marie lors de l’Angélus récité ce 8 décembre en la fête de l’Immaculée Conception. Ces deux attitudes expliquent comment Marie a conservé "le don unique qu’elle a reçu, celui d’un cœur totalement libéré du péché".

« C’est par sa fidélité quotidienne pour le bien que la Vierge a laissé grandir en elle le don de Dieu », a déclaré le pape François lors de la prière de l’Angélus, récitée le 8 décembre 2023, fête de l’Immaculée Conception. Le Pape a profité de ce temps de prière pour détailler les « deux attitudes » qui expliquent comment la Vierge Marie a conservé « le don unique qu’elle a reçu, celui d’un cœur totalement libéré du péché ».

La première attitude de la Sainte Vierge est son « étonnement devant les œuvres de Dieu », a rappelé François. Il a rappelé combien la Madone avait été troublée et surprise lorsque l’ange était venu la saluer lors de l’Annonciation, la désignant comme « pleine de grâces ». L’attitude « noble » de Marie est son humilité, a souligné le pontife, sa capacité à « savoir s’étonner des dons du Seigneur, ne jamais les prendre pour acquis, les apprécier à leur juste valeur ». Il a encouragé les chrétiens à cultiver cet émerveillement en étant « plus positifs » et en évitant de voir seulement « les choses laides et tristes ».

Pour accueillir les grands dons de Dieu, il est décisif de savoir chérir les dons du quotidien et moins visibles.

La seconde attitude propre à la Mère de Dieu est sa « fidélité dans les choses simples ». « Pour accueillir les grands dons de Dieu, il est décisif de savoir chérir les dons du quotidien et moins visibles », a insisté François. En Marie se trouve le désir de répondre avec une fidélité et une générosité plus grandes.

Marie se montre totalement disponible pour faire ce que Dieu lui demande. Cette attitude est celle d’un cœur éduqué à dire oui dans les petites choses, un cœur éduqué à penser d’abord aux autres qu’à lui-même. Le Pape a ainsi demandé à chaque chrétien de laisser plus de place pour des « petits choix décisifs pour accueillir la présence du Seigneur », citant la prière, la participation à l’Eucharistie, la lecture des Évangiles, le sacrement du pardon où encore un geste de service gratuit.

