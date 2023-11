Parmi les nombreux titres de la Bienheureuse Vierge Marie, il existe celui que sainte Gertrude a vu dans une vision : "Lys de la Trinité".

La Bienheureuse Vierge Marie est appelée par de nombreux noms différents dans l’Église catholique, dont beaucoup figurent dans les Litanies de Lorette. Un titre en particulier s’explique par une vision qu’a eue sainte Gertrude la Grande. Selon le livre du XIXe siècle L’Esprit de sainte Gertrude, Marie est apparue à la sainte sous la forme d’un lys.

« Le lendemain, alors que Gertrude priait, la Mère de Dieu lui apparut en présence de la toujours adorable Trinité sous la forme d’un lys blanc à trois feuilles, l’une dressée et les deux autres courbées ».

Symbolisme du Lys de la Trinité

Sainte Gertrude a alors mieux compris ce titre et en a appris la symbolique. Elle comprit par là que ce n’était pas sans raison que la Bienheureuse Mère de Dieu était appelée le lys blanc de la Trinité, puisqu’elle contenait en elle avec plus de plénitude et de perfection que toute autre créature les vertus de la Très Sainte Trinité, qu’elle n’avait jamais été souillée par la moindre tache de péché. L’ouvrage précise à ce sujet :

« La feuille dressée du lys représentait la toute-puissance de Dieu le Père et les deux feuilles courbées, la sagesse et l’amour du Fils et du Saint-Esprit, dont la Sainte Vierge se rapproche de si près ».

Sainte Gertrude invoquait fréquemment la Vierge Marie sous ce titre dans cette prière :

Je vous salue Marie, lys éclatant de blancheur de la très sainte

et très resplendissante Trinité qui vit au séjour éternel de la lumière et de la paix. Je vous salue rose éblouissante d’une céleste douceur,

Vierge immaculée que le Roi des Cieux a voulu pour mère et qui l’a nourri de son lait virginal. Ô Marie, fais couler en notre âme les torrents de la grâce divine.

La Vierge Marie aurait dit à sainte Gertrude : « J’apparaîtrai à l’heure de la mort à ceux qui me salueront ainsi avec une telle gloire qu’ils anticiperont les joies mêmes du Ciel. »

