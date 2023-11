La tendresse d’un câlin à la Vierge Marie

L'amour pour la Vierge Marie peut se cultiver dès le plus jeune âge, comme en témoigne une vidéo publiée le 17 octobre sur Instagram par une mère de famille américaine. Son petit garçon se précipite vers une statue de Marie qu'il enlace avec une tendresse à faire fondre le cœur.

La Vierge Marie est sans doute celle qui incarne la plus parfaite des tendresses, et ce petit garçon américain l’a bien compris. Dans une vidéo publiée le 17 octobre sur son compte instagram, Nichole Lanthier, une mère de famille américaine, montre son petit garçon âgé d’environ deux ans se précipiter vers une statue de la sainte Vierge et l’entourer de ses bras dans un élan de spontanéité dont seuls les enfants ont le secret. Blotti contre le cœur de la statue, le bambin lève ensuite des yeux amoureux vers Marie.