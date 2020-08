Les Litanies de Lorette, quand l’Église chante son amour à la Vierge

Connue depuis le XIIsiècle, les Litanies de Lorette, du nom du sanctuaire italien de la Sainte Maison de Lorette qui les a rendues célèbres, sont un ensemble d’invocations à la Vierge qui se récitent habituellement après le chapelet. Elles se composent de trois groupes d’invocations exaltant la maternité divine de Marie, sa virginité incomparable et sa glorieuse prééminence de Reine

Ce qui est fort dans ces litanies, c’est qu’elles sont intimement liées à la vie de l’Église et aux préoccupations des hommes. En effet, « elles se sont progressivement développées dans un environnement spirituel marial dont la frontière remonte à Byzance, au IVe siècle », précise Mgr Dominique Le Tourneau dans son Dictionnaire encyclopédique de Marie. « Un texte du milieu du XIVe siècle, un missel romain traduit en arménien, pourrait faire penser que les Litanies se seraient formées à cette époque ». Pourtant, en dépit des siècles, elles sont d’une incroyable actualité : régulièrement, les papes y ajoutent des vocables qui font écho aux préoccupation du moment. En juin 2020, par exemple, le pape François a décidé d’ajouter trois vocables : Mater Misericordiae, Mater Spei et Solacium migrantium, soit « Mère de Miséricorde », « Mère de l’Espérance » et « Réconfort (ou aide) des migrants ».

D’autres papes avant lui ont décidé d’inclure des invocations dans les litanies : Pie V, Léon XIII, Benoît XV, Paul VI… Pie IX a par exemple autorisé l’invocation « Reine conçue sans le péché originel » qui, après la promulgation du dogme de L’Immaculée Conception, se répand alors de plus en plus jusqu’à en devenir universel. Jean Paul II a également ajouté l’invocation à la « Mère de la famille ». « Elles répondent au moment réel, un moment qui représente un défi pour le peuple« , a ainsi expliqué Mgr Arthur Roche, membre de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements, dans un entretien à Vatican News. « Même à l’époque actuelle, marquée par des raisons d’incertitude et de désarroi« , le recours « plein d’affection et de confiance » à la Vierge « est particulièrement suivi par le peuple de Dieu ».