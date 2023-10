En Côte d’Ivoire, Marie veille désormais sur Abidjan

Une tour mariale de 24 mètres de haut a été consacrée et inaugurée samedi 7 octobre 2023, par le cardinal Jean-Pierre Kutwa à Cocody, quartier de la capitale économique ivoirienne Abidjan. Baptisée « Notre-Dame de Cocody », la statue se dresse à côté de la paroisse de Saint-Jean de Cocody. « Nous voulons, avec ce jour et cette tour mariale, accueillir la requête maternelle de la Vierge, en nous engageant à réciter avec foi le chapelet du rosaire pour la paix dans les familles, dans les nations, et dans le monde entier. Nous n’ignorons pas que la paix véritable se répand là où les hommes et les Institutions s’ouvrent à l’Évangile. Alors, prenons ensemble l’engagement d’ouvrir large les portes de nos cœurs et de nos vies, pour laisser infuser en nous les valeurs évangéliques! », a exhorté le cardinal Jean-Pierre Kutwa dans son homélie.

Cette tour a été offerte par le maire de la commune Jean-Marc Yacé et son épouse. Sur sa page Facebook, l’élu invite à prier la Vierge, « car elle est l’Auxiliatrice, le Refuge et le Défenseur qui donne la victoire à tous ceux qui espèrent son aide ». « Elle est la Reine de nos cœurs et La Gardienne de Cocody », affirme-t-il.

[EN IMAGES] Le Seigneur au sommet