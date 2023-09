Une image attendrissante dévoilée le 19 septembre sur les réseaux sociaux montre cinq petites filles en prière devant une statue de la Vierge Marie. Dans une attitude pieuse et pleine d'innocence, elles semblent ainsi montrer que la dévotion à la mère de Dieu n'a pas d'âge pour débuter.

C’est une image devant laquelle il est difficile de ne pas s’attendrir. Quoi de plus délicat en effet que ces cinq petites filles regroupées, les mains jointes et l’air assagi, autour de la Vierge Marie ? Une photographie partagée le 19 septembre par José Kurian, influenceur catholique indien, sur sa page Facebook, et qui a suscité des réactions enthousiastes. Visiblement à peine âgées de plus de 6 ou 7 ans, les petites filles ont l’air totalement absorbées par la contemplation de la statue de la Vierge.

Inciter les enfants à prier Marie

Voila qui devrait convaincre bien des parents de prier la Mère de Dieu avec leurs enfants, même tout petits. Démarche essentielle d’éveil à la foi, la prière avec les enfants peut prendre place dans un endroit réservé au sein de la maison familiale, autour d’icônes et de statues. C’est ainsi que la prière peut devenir un incontournable dans la routine quotidienne des enfants : elle est en effet loin d’être abstraite pour eux. La Vierge Marie le sait bien, elle qui est apparue maintes fois à des enfants, à l’image des petits bergers de Fatima. Elle est d’ailleurs bien souvent celle par qui l’on passe en premier pour s’adresser à Dieu, comme un intermédiaire, afin de s’appuyer sur elle pour grandir en pureté. Comme le dit saint Louis-Marie Grignon de Montfort : « C’est par Marie que Jésus-Christ est venu à nous, et c’est par elle que nous devons aller à Lui ».

