Pour célébrer la fête de Pâques et exprimer la joie de la résurrection du Christ, la place Saint-Pierre, à Rome, a été transformée en un immense jardin fleuri. Tulipes jaunes, blanches, roses et oranges, jacinthes bleues et blanches, narcisses jaunes… Plus de 35.000 fleurs et plantes provenant des Pays-Bas ont recouvert le parvis de la basilique, le 9 avril 2023. Tradition que l’on doit à saint Titus Brandsma.

Ce prêtre-journaliste néerlandais avait demandé en 1940 à la presse catholique de son pays de ne pas répéter la propagande du régime nazi après l’invasion des Pays-Bas. Il avait finalement été arrêté puis déporté avant de mourir assassiné au camp de Dachau, en Allemagne, en 1942. Un parcours extraordinaire qui pousse aujourd’hui une soixantaine de journalistes catholiques à demander que ce futur saint soit déclaré co-patron des journalistes.

Fait peu connu, c’est lors de la béatification de Titus Brandsma par le pape Jean Paul II, le 3 novembre 1985, qu’a été initiée la tradition des fleurs hollandaises. Pour chaque grande fête, surtout celle de Pâques, des entreprises des Pays-Bas finançaient, depuis, la décoration florale du parvis.