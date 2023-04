Notre-Dame de Paris : pour la première fois depuis l’incendie, le bourdon Marie sonnera à Pâques

Le dimanche de Pâques, à quelques jours de l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, le bourdon Marie de la cathédrale résonnera pour la première fois depuis quatre ans aux côtés du bourdon Emmanuel.

Beaucoup connaissent Emmanuel, grand bourdon de Notre-Dame situé dans la tour Sud et doyen des cloches de la cathédrale. Moins nombreux peut-être sont ceux qui sauront qui est sa voisine, Marie. Plus légère et beaucoup plus jeune qu’Emmanuel, qui règne en maître depuis le XVIème siècle, elle pèse environ six tonnes et a été fondue en 2012 par la fonderie hollandaise Royal Eijsbouts, afin de remplacer quatre cloches situées dans la tour Nord qui sonnaient faux. Elle fut nommée « Marie » pour rendre hommage à la Sainte Vierge, mais aussi en référence à un ancien bourdon du même nom qui avait disparu eu 1792 lors de la Révolution.

La cloche Marie, située dans la tour Sud de Notre-Dame de Paris. Cathédrale Notre-Dame de Paris

Une première depuis l’incendie

Depuis l'incendie qui a ravagé la cathédrale le 15 avril 2019, les cloches se sont soudainement tues, car bien que miraculeusement épargnées par les flammes, elles ne sont plus électrifiées. Une exception toutefois : Emmanuel a chanté à plusieurs reprises le glas, sonné à la main, lors de circonstances particulières comme la mort de Benoît XVI, la paix en Ukraine, ou encore le triste anniversaire de l'incendie. Et pourtant, Emmanuel résonnera à l'unisson avec Marie ce dimanche 9 avril 2023, jour de Pâques. Au moment de la proclamation de l'évangile, qui aura lieu vers 11h30 sur le parvis de Notre-Dame, pendant la messe de Pâques, Marie retentira pour la première fois en quatre ans, en l'honneur de la Résurrection du Christ. Un véritable chant d'espérance à l'approche du 15 avril 2019, date à laquelle la France a bien cru perdre sa Dame qu'elle pensait éternelle.