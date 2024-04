Dix paires de prénoms inspirants pour des jumeaux

Voici une vingtaine de prénoms qui font admirablement bien la paire, évoquant les grands saints de la tradition chrétienne.

Il n’est déjà pas évident de choisir un prénom pour un enfant, mais alors pour deux ! La tâche est d’autant plus délicate pour des jumeaux. Il faut que les deux prénoms plaisent aux parents, qu’il existe une certaine harmonie entre les deux et, pour les familles attachées à la tradition chrétienne, qu’ils évoquent chacun un saint patron qui pourra veiller sur leur progéniture. Aleteia a donc créé des paires de prénoms de saints, constituant ainsi des choix parfaits pour des jumeaux. Bien entendu, les options demeurent infinies au regard des milliers de saints que compte l’Église catholique.

1

Pierre et Paul, les piliers de l’Église



Icône représentant saint Paul et saint Pierre. Shutterstock I Dmitry Kalinovsky

Saint Pierre et saint Paul, très souvent associés, aussi bien dans la liturgie que dans les représentations artistiques, sont considérés comme les piliers de l’Église. Pierre, aussi appelé Kephas (“roc” en araméen) ou Simon-Pierre, disciple de Jésus, est devenu le premier pape, tandis que Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, fut l’un des plus grands évangélistes de tous les temps. Avec de tels prénoms, vos petits Pierre et Paul seront sûrement appelés à devenir de solides dirigeants et de grands défenseurs de la foi ! Saint Pierre et saint Paul sont fêtés ensemble le 29 juin.

2

François et Dominique, des âmes de fondateur



Saint François : HERITAGE IMAGES / AURIMAGES I Saint Dominique : Fra Angelico, Couvent Saint-Marc de Florence, domaine public.

Saint François d’Assise, fondateur de l’Ordre des frères mineurs, est réputé pour sa simplicité, son amour des animaux et sa manière de vivre dans le dépouillement pour mieux s’approcher du Christ. Saint Dominique a quant à lui fondé l’Ordre dominicain, connu pour son engagement dans la prédication et l’éducation. Avec ces prénoms, vos garçons seront sans doute amenés à créer de grandes choses. Des prénoms qui incarnent à la fois l’humilité et la soif de Dieu. Saint François d’Assise est fêté le 4 octobre et saint Dominique de Guzman le 8 août.

3

Antoine et Benoît, des chercheurs de Dieu



saint Antoine : Renata Sedmakova | Shutterstock / Saint Benoît : Fred de Noyelle / Godong

Saint Antoine de Padoue est réputé pour son dévouement envers les plus pauvres. Dans la tradition populaire, il est notamment invoqué pour retrouver des objets perdus. Saint Benoît, fondateur de l’Ordre bénédictin, est connu pour sa Règle qui met l’accent sur la prière, le travail et l’hospitalité. Donner leur nom à vos jumeaux leur rappellera peut-être de toujours rechercher Dieu, et de s’appuyer pour cela sur une vie de prière. Saint Antoine est fêté le 13 juin et saint Benoît le 11 juillet.

4

Michel et Gabriel, les archanges



Tobie et les trois archanges par Fra Flippo Lippi. © public domain

Ces deux archanges jouent un rôle important dans les Écritures. Saint Michel est connu comme le défenseur contre le mal et protecteur de l’Église, tandis que saint Gabriel est le messager qui a annoncé la naissance de saint Jean-Baptiste et de Jésus. Avec ces prénoms, vos garçons bénéficieront d’une protection céleste et d’un appel à être des messagers de l’amour de Dieu. Saint Michel et saint Gabriel sont fêtés ensemble, avec saint Raphaël, le 29 septembre.

5

Côme et Damien, les saints médecins



Saint Côme et saint Damien. Philippe Lissac / GODONG

Saint Côme et saint Damien, deux frères jumeaux, sont respectivement les saints patrons des chirurgiens et des pharmaciens. Ils sont tous deux devenus médecins et soignaient gratuitement les pauvres et les malades. Ils attirèrent ainsi à eux un grand nombre de personnes à la foi chrétienne. Ils sont tous deux morts en martyrs, sous les persécutions de Dioclétien. Nommer vos jumeaux Côme et Damien les incitera peut-être à servir ceux qui sont dans le besoin et à apaiser les souffrances de leurs prochains. Ils sont fêtés le 26 septembre.

6

Jean-Paul et Maximilien, deux polonais engagés



Saint Jean Paul II : AFP / Saint Maximilien Kolbe : domaine public.

Saint Jean Paul II, le pape polonais connu pour son charisme et son dévouement envers la jeunesse, n’a eu de cesse, tout au long de son pontificat, de rendre hommage à son compatriote saint Maximilien Kolbe, qui a fait preuve d’un rare courage et d’un immense altruisme en sacrifiant sa vie pour celle d’un autre à Auschwitz. Peu avant sa canonisation en 1982, Jean Paul II évoquait ainsi “un humble et doux fils de saint François”, qui parcourut les voies du monde “de la Pologne à l’Italie et au Japon, faisant du bien à tous, à l’exemple du Christ”. Ces deux noms de grandes figures polonaises incarnent le courage, la compassion et un profond engagement au service des autres. Saint Jean Paul II est fêté le 22 octobre et saint Maximilien Kolbe le 14 août.

7

Oscar et Martin, défenseurs de la justice sociale



Saint Oscar Romero : Antoine Mekary / Aleteia I Saint Martin de PorresLawrence : OP CC Wikimedia Commons

Saint Oscar Romero, archevêque de San Salvador, s’est élevé contre l’injustice sociale et a été martyrisé pour sa foi. Quant à saint Martin de Porres, originaire de Lima, au Pérou, est un frère laïc dominicain connu pour son humilité et son souci des pauvres et des malades. Ces noms symbolisent un fort sentiment de justice, de compassion et de solidarité avec les marginalisés. Saint Oscar Romero est fêté le 24 mars et saint Martin de Porres le 3 novembre.

8

Pio et Giuseppe, deux Italiens au service des autres



Saint Giuseppe Moscati : Wikipedia CC by SA 3.0 / saint Padre Pio : operapadrepio.it

Si vous aimez les sonorités méditerranéennes, alors Pio et Giuseppe est un excellent mariage. Saint Giuseppe Moscati est un médecin italien connu pour son dévouement envers ses patients et sa foi profonde. Il s’associe parfaitement à saint Padre Pio, frère franciscain réputé pour sa sainteté et ses dons spirituels. Ces prénoms représentent un mélange de vocation médicale et de dévotion spirituelle, inspirant vos garçons à servir les autres avec compétence et compassion. Saint Padre Pio est fêté le 23 septembre et saint Giuseppe Moscati le 16 novembre.

9

John Henry et Pier Giorgio, l’Évangile à la lettre



Saint John Henry Newman : Public Domain / Pier Giorgio Frassati : Public Domain

Saint John Henry Newman, théologien et cardinal anglais connu pour sa rigueur intellectuelle et sa profondeur spirituelle, ainsi que le bienheureux Pier Giorgio Frassati, un jeune laïc italien connu pour sa joie, son amour du plein air et son dévouement envers les pauvres, peuvent aussi être liés. Tous deux encouragent l’amour de l’apprentissage, la joie de vivre et l’engagement à vivre l’Évangile dans les actions quotidiennes. Saint John Henry Newman est fêté le 9 octobre et Pier Giorgio Frassati le 4 juillet.

10

Joseph et André, la confiance en Dieu



Saint André Bessette : Frère Denis, c.s.c. / ARCHIVES DE L’ORATOIRE SAINT JOS / AFP I Saint Joseph : public domaine

Vous pouvez également vous inspirer de saint André Bessette, un humble frère canadien connu pour sa dévotion envers le père adoptif de Jésus, et de saint Joseph lui-même. Ces deux prénoms ainsi associés inspirent l’humilité, la fidélité et la confiance en Dieu en toutes circonstances. Saint André Bessette est fêté le 7 janvier et saint Joseph le 19 mars.

Douze prénoms associés à la joie de Pâques :