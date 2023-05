Trois conseils de saint Dominique pour rester debout quand l’Église nous déçoit

Aux chrétiens déboussolés par les scandales qui se succèdent dans l’Église, le frère Jacques-Benoît Rauscher, dominicain du couvent de Lyon, propose dans son livre "Quand l’Église s’effondre" (Cerf) un chemin inspiré de la vie de saint Dominique pour garder l’espérance.

Je rencontre beaucoup de personnes ces derniers temps qui sont déboussolées par les scandales qui se répètent dans l’Église. Ces personnes ne sont pas des victimes directes de méfaits commis par des prêtres ou des religieux ; elles ne sont pas non plus coupables de ce qui s’est passé. Mais leur foi est ébranlée par ces événements. Et il y a de quoi ! J’avoue que je n’ai pas toujours les mots pour les aider. J’avoue que, moi non plus, je ne sors pas indemne des sinistres actualités qui mettent en avant la perversité de personnes qui avaient donné leur vie à l’Église.

Des chrétiens déstabilisés

Dans ces moments déstabilisants, il faut dénoncer les crimes, soigner les victimes, réfléchir pour que de telles horreurs ne se reproduisent plus. Mais il faut aussi prendre garde à ne pas se laisser aller au désespoir. Non pas pour se dire que toutes ces révélations ne sont que des mauvais rêves qui finiront par passer ; mais pour avoir la force d’aller de l’avant et retrouver la saveur de l’Évangile qui, seul, nous permettra de surmonter ces terribles difficultés.