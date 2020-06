Saint Antoine de Padoue, si moderne et si ingénieux

Il y a plus de huit siècles, un certain Fernand, « ayant appris le martyre de cinq franciscains, tués à cause de la foi chrétienne au Maroc », décide de « changer sa vie », écrit le pape François dans sa lettre au père Carlos Alberto Trovarelli. Cet homme revêt alors la bure franciscaine pour rejoindre les disciples de saint François d’Assise, puis il adopte le nom d’Antoine. Ce samedi 13 juin, à l’occasion de sa fête patronale, les franciscains de Padoue célèbrent le 800e anniversaire de cet appel.

Pour le pontife « ce saint ancien, mais si moderne et ingénieux dans ses intuitions » peut constituer « un modèle à suivre » notamment pour les jeunes. Dans sa lettre, le pape François souhaite que l’engagement de saint Antoine de Padoue auprès des familles, des pauvres et des plus défavorisés ainsi que « sa passion pour la vérité et la justice » puissent « susciter un engagement généreux de don de soi ».

Imiter la « sainte agitation » d’Antoine

« J’espère que la mémoire de cet événement suscitera, spécialement chez les moines franciscains et les personnes vouant un culte à saint Antoine, le désir d’expérimenter la même sainte agitation », déclare-il. Celle-là même qui l’a conduit sur « les routes du monde pour témoigner, par la Parole et les œuvres, de l’amour de Dieu ».

Il invite encore tous les religieux à « répéter avec saint Antoine : “je vois mon Seigneur” ». Il faut en effet voir le Christ en chaque frère et sœur rencontré et offrir à tous la consolation, l’espérance et la possibilité de connaître « la Parole de Dieu sur laquelle ancrer sa vie », exhorte enfin le pontife argentin.