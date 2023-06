Saint Paul, le vitamineur de la chrétienté

Si l’on veut savoir ce que signifie être chrétien aujourd’hui, c’est Paul qu’il faut lire, et le lire dans le texte, pas à travers le filtre des caricatures qui l’accablent depuis deux mille ans. Telle est la conviction de l’historien et bibliste Daniel Marguerat, qui montre dans son "Paul de Tarse, l’enfant terrible du christianisme" (Seuil), comment est née la pensée fulgurante d’un homme qui lutte et qui aime, qui peine et qui souffre.

Célèbre parmi tous les apôtres, Paul de Tarse est aussi le plus mal connu. On le dit colérique, doctrinaire, antiféministe, hostile au judaïsme. Après le message simple de Jésus, dit-on, Paul serait venu tout compliquer avec une théorie obscure du péché… mais qui a vraiment lu ses lettres ? Qui a deviné l’homme derrière les écrits de Paul de Tarse ? Être original à propos de l’apôtre, aujourd’hui, c’est immerger ses écrits dans sa vie tumultueuse et passionnée. Jusqu’ici, en français, des historiens ont tenté de reconstituer la biographie de l’apôtre. D’un autre côté, des théologiens ont analysé et présenté sa pensée à partir de ses lettres. Pour ma part, je croise les deux approches. Car derrière les écrits de ce grand théologien, il y a un homme qui aime, qui lutte, qui peine et qui souffre. Derrière ses sursauts de tendresse, derrière ses éclats de colère, derrière ses tirades à couper le souffle, qui est l’homme Paul ? Qu’a-t-il vécu, expérimenté, souffert — au point que, de cette vie, a surgi une pensée fulgurante ?

Un théologien en mouvement

Ce qu’on appelle la « théologie de Paul » n’est pas une doctrine intemporelle, qu’on débiterait à coup de formules dans un catéchisme. C’est une pensée qui prend forme progressivement, qui dialogue, qui évolue. Je montre sous quelles impulsions, à la suite de quelles rencontres, sous le coup de quels chocs la pensée de Paul s’est peu à peu construite. On assiste ainsi à la montée en puissance d’une pensée sur l’identité chrétienne, à son évolution, à ses correctifs aussi quand l’apôtre estime avoir exagéré. Bref, c’est une théologie en mouvement qui se déroule sous nos yeux. On apprend comment l’apôtre réconforte les chrétiens de Thessalonique harcelés pour leur foi. Comment il confie aux femmes en Église une place et un rôle qu’elles perdront rapidement ensuite. Comment il milite à Corinthe contre les discriminations. Comment il plaide chez les Gaulois de Galatie en faveur de l’universalité du christianisme. Et comment il fut, tour à tour, adulé, détesté ou oublié.