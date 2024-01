La Vierge Marie, superstar des Philippines

Notre-Dame d’Antipolo couronnée par la gloire : c’est ce que montre cette belle image du diocèse d’Antipolo, aux Philippines. La cathédrale, aussi appelée Notre Dame de la Paix et du Bon Voyage, a été élevée au rang de sanctuaire international par décret papal du 13 mars 2023. C’est par une messe présidée Mgr Charles John Brown, nonce apostolique aux Philippines, qu’a eu lieu l’officialisation de cette élévation, le 26 janvier 2024. Une cérémonie pleine de liesse et haute en couleurs, où étaient réunis des centaines de fidèles, de nombreux prêtres, et les évêques de Philippines.

La cathédrale, construite au XVIe siècle et placée sous l’administration des Jésuites de la Compagnie de Jésus, a accueilli la statue d’une Vierge noire en 1632. Après avoir traversé guerres, destructions et séismes, elle est déclarée sanctuaire national par la Conférence des évêques des Philippines en 1954. Pour devenir sanctuaire international, le code de droit canonique prévoit que ce statut doit être reconnu par approbation du Saint-Siège (Can. 1231). C’est désormais chose faite : la Vierge Marie a son assise aux Philippines !

