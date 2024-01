Quatre tonnes : c'est le poids que pèse le manteau tout en fleurs fabriqué chaque année en mars pour une statue de la Vierge Marie en Espagne, à Valence. Cette année, ce magnifique ouvrage pourrait bien se retrouver dans le livre Guinness des records !

Sacré record que celui visé par la Guilde Artisanale des Fleuristes de la Communauté Valencienne. En Espagne, cette association a décidé d’établir un nouveau record mondial Guinness grâce au manteau d’une statue de la Vierge Marie composé tout entier de fleurs. Il s’agit de la Virgen de los Desamparados, ou Notre-Dame des Délaissés, dont le manteau floral est réalisé chaque année après les Fallas de Valence, fêtes traditionnelles célébrées en mars. « Nous le méritons car il n’existe pas de manteau floral comme le nôtre dans le monde », a déclaré Juan Lluesma, président de l’association, à Europa Press. Et pour cause : à lui seul, le manteau de fleurs pèse quatre tonnes !

Le manteau de la Vierge en 2023. Aleteia

Un symbole de la ville

« Le manteau floral de la Virgen de los Desamparados est un symbole de notre ville et de notre culture, et nous voulons le partager avec le monde. » Juan Lluesma a déjà reçu des retours positifs du Guinness World Records et pense que le manteau sera officiellement reconnu comme le plus grand du monde juste à temps pour les festivités des Fallas 2024. La Guilde des Fleuristes travaille également avec les responsables des Fallas de Valence pour collecter des données sur le nombre d’œillets utilisés pour confectionner le manteau. Jusqu’ici, l’association n’est pas encore parvenue à quantifier le nombre exact de fleurs qui composent le manteau. « Nous n’avons jamais eu cette statistique », a déploré Juan, raison pour laquelle le record du monde Guinness est « une très bonne opportunité » pour connaître enfin ce chiffre.

Le dos du manteau de la Vierge en 2023. Aleteia

